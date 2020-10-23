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Aktüel Milli Savunma Bakanı Akar, Endonezyalı mevkidaşı Subianto ile görüştü
Aktüel

Milli Savunma Bakanı Akar, Endonezyalı mevkidaşı Subianto ile görüştü

Yeniakit Publisher
2020-10-23 14:32:14 -
Milli Savunma Bakanı Akar, Endonezyalı mevkidaşı Subianto ile görüştü

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Subianto'yu Bakanlıkta askeri törenle karşıladı.

Baş başa görüşme sonrasında Akar ve Subianto, heyetlerarası görüşmelere başkanlık etti. Görüşmelerde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayisinde iş birliği hususlarında görüş alışverişinde bulunuldu.



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