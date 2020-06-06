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Aktüel

Milli Savunma Bakanı Akar: "Ege ve Doğu Akdeniz’deki sorunlarımızı uluslararası hukuka uygun şekilde çözmek istiyoruz. Bunun için bize düşen neyse bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz"

Milli Savunma Bakanı Akar: "Ege ve Doğu Akdeniz’deki sorunlarımızı uluslararası hukuka uygun şekilde çözmek istiyoruz.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 10:57:11 -
Milli Savunma Bakanı Akar: "Ege ve Doğu Akdeniz’deki sorunlarımızı uluslararası hukuka uygun şekilde çözmek istiyoruz. Bunun için bize düşen neyse bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz"

Milli Savunma Bakanı Akar: "Ege ve Doğu Akdeniz’deki sorunlarımızı uluslararası hukuka uygun şekilde çözmek istiyoruz. Bunun için bize düşen neyse bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz"

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