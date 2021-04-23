Milli Savanma Bakanlığı'ndan flaş açıklama: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi." dedi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için taciz atışında bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.