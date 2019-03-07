Milli satranç sporcusu vefat etti
- Görme engelli sporcu Emre Ev, kalp krizinden dolayı yaşamını yitirdi07 Mart 2019 Perşembe 17:19
ANKARA (AA) - Görme engelli milli satranç sporcusu Emre Ev, İstanbul'da evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
Boğaziçi Üniversitesinde okuyan 28 yaşındaki sporcunun cenazesi, yarın Konya'da öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu ve Türkiye Satranç Federasyonu, milli sporcunun vefatı nedeniyle internet sitelerinden başsağlığı mesajı yayımladı.
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