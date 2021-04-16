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Kültür - Sanat Milli Saraylar’ın en büyük halısının restorasyonu tamamlandı
Kültür - Sanat

Milli Saraylar’ın en büyük halısının restorasyonu tamamlandı

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nın koleksiyonunda yer alan Yıldız Şale’nin 1 numaralı tören salonuna ait 468 metrekarelik Hereke halısının restorasyonu tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 15:10:00 -
Milli Saraylar’ın en büyük halısının restorasyonu tamamlandı

Bordürleri dışında 248 metrekareyle ‘Türkiye’nin en büyük yekpare dokuması’ olma özelliğini taşıyan tarihi halıda son olarak tesviye ve rötuş işlemleri yapıldı. Halı, 2018’de Yıldız Şale’yle eş zamanlı olarak restorasyona alındı. Halının restorasyonunu yapan ekibin sevk ve idaresini üstlenen Mustafa Köksal, önemli açıklamalarda bulundu. Köksal, tören salonunun en büyük halısının onarım işlemlerinin 2 seneden uzun süre devam ettiğini dile getirdi. On kişilik bir kadroyla başladıkları onarım işine salgın tedbirleri nedeniyle 6 kişiyle devam ettiklerini belirten Köksal, “İlk önce halımızı yıkadık ve 2 ay içerisinde kuruttuk” dedi. Köksal, iplerin saptanmasının ve doğal yöntemlerle boyanmasının da restorasyonun yapıldığı mekânda gerçekleştirildiğini kaydederek, onarım sürecine dair şu bilgileri verdi: “Tığ, makas, iğne, tarak ve özel olarak yapılmış kasnak dediğimiz aletlerle işlemlere başladık. Onarım yapılacak yerler, zamanla aşınmış tabii. 120 senedir bazı yerleri dökülmüş, güve yenikleri oluşmuş. İlk önce hasır dokusu yapılır yani normal bir insan vücudundaki doku gibi dokusu işlenir. Sonra iple o onarım yeri hav şeklinde doldurulur ve daha sonra, tesviye aşamasına geçilir.”

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