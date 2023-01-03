  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti'den bomba Yeniden Refah hamlesi

Türkiye'nin en kapsamlı turizm analizi: Hangi turist Türkiye’ye ne amaçla geliyor? O ülkenin geliş sebebi şaşırttı

Emekli ve memur maaşlarını belirleyecek olan enflasyon rakamları belli oldu

İslami değerlere bu kadar düşmanlar işte! CHP'li isimden çarşaflı kadınlara terörist iması

ABD, Çin İngiltere ﻿resmen duyurdular! Dünya bu sözleri çok konuşuyor: Koronavirüs hakkında dikkat çeken itiraf!

Büyük gün yarın! Ev alımı için 3 farklı senaryo

CHP 2023’e tacizle başladı

Bu gidişle akıllanmayacaklar! Yunanistan'ın dört bir yanında kanlı 'Kıbrıs' provokasyonu

‘AK Partili isimlerden çok sağlam kulis bilgisi aldım’ diyerek açıkladı: Doğalgaza o tarihte indirim geliyor

Ev sahibinin oyununu 'posta' yoluyla aşın!
Ekonomi Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına personel alınıyor
Ekonomi

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına personel alınıyor

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 nci maddesine göre, aşağıda başvuru özel şartları belirtilen Başkanlığımız merkez teşkilatında 231 adet boş pozisyona sözleşmeli personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 13:54:00 -
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına personel alınıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvurular 03 Ocak 2023 tarihinde saat: 10.00’da başlayıp, 15 Ocak 2023 tarihinde saat: 23.59’da sona erecektir.

Başvurular, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesinden e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacaktır. Başkanlığımıza şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar, Başkanlık tarafından ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarından yalnızca birine müracaatta bulunabilecektir.

Erkek adayların askerlik bilgileri e-Devlet üzerinde Millî Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmektedir. Gelen bilgilerde hata veya eksiklik olduğu durumlarda adaylar tarafından askerlik şubesinden terhis veya askerlik durum belgesi alınarak belgenin başvuru esnasında Kariyer Kapısı üzerinden ilgili alana yüklenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde sınav başvuru tarihleri içerisinde askerlikle ilişiği olmadığını belgeleyemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için istenen Silahlı Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak veya Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına sahip olmak veya bu belgeler için ilgili kurumlara başvuruda bulunmuş olması gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23