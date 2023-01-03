Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına personel alınıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvurular 03 Ocak 2023 tarihinde saat: 10.00’da başlayıp, 15 Ocak 2023 tarihinde saat: 23.59’da sona erecektir.

Başvurular, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesinden e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacaktır. Başkanlığımıza şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar, Başkanlık tarafından ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarından yalnızca birine müracaatta bulunabilecektir.

Erkek adayların askerlik bilgileri e-Devlet üzerinde Millî Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmektedir. Gelen bilgilerde hata veya eksiklik olduğu durumlarda adaylar tarafından askerlik şubesinden terhis veya askerlik durum belgesi alınarak belgenin başvuru esnasında Kariyer Kapısı üzerinden ilgili alana yüklenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde sınav başvuru tarihleri içerisinde askerlikle ilişiği olmadığını belgeleyemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için istenen Silahlı Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak veya Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına sahip olmak veya bu belgeler için ilgili kurumlara başvuruda bulunmuş olması gerekmektedir.

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