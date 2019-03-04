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Milli Piyango'dan oynanma saati kapatılmış bilet iddialarına ilişkin açıklama

MPİ Genel Müdürlüğü:- "Biletin oynanma saatinin karalanma nedeni, bayilerin iş yerlerinde bulunan kamera görüntülerinden talihliye ulaşılmasının engellenmesidir"- "İdaremiz Mali Suçları Araştırma Kuruluna 20 bin lira ve üzeri ikramiye kazananlarla ilgili bilgileri düzenli olarak aktarmaktadır. Ödenen ikramiyeler kurulun denetiminde bulunmaktadır"

04 Mart 2019 Pazartesi 18:46
Milli Piyango'dan oynanma saati kapatılmış bilet iddialarına ilişkin açıklama

ANKARA (AA) - Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan Süper Loto biletinin oynanma saatinin üzeri karalanmış olarak verilmesinin nedeninin "bayilerin iş yerinde bulunan kamera görüntülerinden talihliye ulaşılmasının engellenmesi" olduğu bildirildi.

MPİ tarafından, genel müdürlüğün internet sitesinde üzeri karalanmış olarak yer alan Süper Loto biletine ilişkin basında çıkan bazı haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"İdare aleyhine yapılan bazı asılsız haberlerle açıklık getirilmek istendiği" ifade edilen açıklamada, Süper Loto oyununun 25 Ocak 2018 tarihli 536. haftaya ait çekilişinde, 42 milyon 532 bin 640 lira tutarındaki büyük ikramiyeyi bir kişinin kazandığı ve talihlisine ikramiyesinin 26 Ocak 2018 tarihinde ödendiği belirtildi.

Açıklamada, "Bilet asılları idaremizde saklı olup, talihli bilgileri, talihlinin yazılı onayı olmadan yönetmelik gereği açıklanamamaktadır. İdaremize BİMER ve CİMER'den gelen talepler doğrultusunda, söz konusu bilet ve ödeme fişi, fotokopisi alınarak ve üzerindeki oynama saati karalanmış hali ile internet sitemizde yayımlanmıştır." ifadesine yer verildi.

İkramiyeli biletin arka tarafının ise talihlinin kimlik bilgileri bulunduğu için yayımlanmadığına işaret edilen açıklamada, "Biletin oynanma saatinin karalanma nedeni, bayilerin iş yerlerinde bulunan kamera görüntülerinden talihliye ulaşılmasının engellenmesidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, idarenin MASAK'a 20 bin lira ve üzeri ikramiye kazananlarla ilgili bilgileri düzenli olarak aktardığı ve ödenen ikramiyelerin, kurulun denetiminde olduğu vurgulandı.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 18:46
  1. Milli Piyango İdaresi
  2. MPİ
  3. Süper Loto

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