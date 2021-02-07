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Ekonomi Milli Piyade Tüfeği MPT-76-MH özellikleri neler?
Ekonomi

Milli Piyade Tüfeği MPT-76-MH özellikleri neler?

Türkiye son yılarda savunma sanayindeki milli ve yerlileşmede adeta çığır açıyor. MKEK tarafından tasarlanan hafifleştirilmiş Milli Piyade Tüfeği MPT-76-MH’nin kalifikasyonun tamamlandığı duyuruldu. Peki milli piyade tüfeği MPT-76-MH özellikleri neler? milli piyade tüfeği ağırlık ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-02-07 13:13:00 - 2021-02-07 13:14:06
Milli Piyade Tüfeği MPT-76-MH özellikleri neler?

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin sahada ekipmanlarını daha etkin kullanmasına yönelik çalışmalarımız sürüyor. MKEK tarafından tasarlanan hafifleştirilmiş Milli Piyade Tüfeği MPT-76-MH’nin kalifikasyonu tamamlandı" dedi. Öte yandan yapılan çalışmalarla tüfeğin 400 gramdan fazla hafifleyerek yaklaşık ağırlığının 3 kilo 750 grama düştüğü belirtildi.

Milli Piyade Tüfeği MPT-76-MH özellikleri neler?

4.1 kilogram ağırlığında gövde yapısına sahip olan tüfek, 600 metreye kadar etkili bir menzile sahip. 12 bin atıma kadar namlu ömrüne sahip olan MPT-76, 7,62 çapında mermi kullanıyor. Tüfeğin en dikkat çeken özelliklerinden birisi de atış hızı. Dakikada 650 atım yapabilen tüfek, bu özelliğiyle de ilgileri üzerine topluyor.

Ağırlık: 4,1 kg. (aksesuarsız)

Uzunluk: 920 mm (Dipçik kapalı, 16" namlu)

Dağılım: Azami 4 MOA / 100 metre

Etkili Menzil: 600 metre

Şarjör Kapasitesi: 20 (Kompozit Şarjör)

Namlu Boyu: 406 mm - 16"

Namlu Ömrü: 12.000 Atım (min.)

Kalibre: 7,62 x 51 NATO

Atış Hızı: 650 atım/dakika

Mermi Çıkış Hızı: 800 m/s

Dipçik: Ayarlanabilir, 12 kademeli

Tasarım ve Geliştirme: Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu

Üretici Kuruluş: Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu 

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