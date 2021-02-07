Milli Piyade Tüfeği MPT-76-MH özellikleri neler?
Türkiye son yılarda savunma sanayindeki milli ve yerlileşmede adeta çığır açıyor. MKEK tarafından tasarlanan hafifleştirilmiş Milli Piyade Tüfeği MPT-76-MH’nin kalifikasyonun tamamlandığı duyuruldu. Peki milli piyade tüfeği MPT-76-MH özellikleri neler? milli piyade tüfeği ağırlık ne kadar?
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin sahada ekipmanlarını daha etkin kullanmasına yönelik çalışmalarımız sürüyor. MKEK tarafından tasarlanan hafifleştirilmiş Milli Piyade Tüfeği MPT-76-MH’nin kalifikasyonu tamamlandı" dedi. Öte yandan yapılan çalışmalarla tüfeğin 400 gramdan fazla hafifleyerek yaklaşık ağırlığının 3 kilo 750 grama düştüğü belirtildi.
Milli Piyade Tüfeği MPT-76-MH özellikleri neler?
4.1 kilogram ağırlığında gövde yapısına sahip olan tüfek, 600 metreye kadar etkili bir menzile sahip. 12 bin atıma kadar namlu ömrüne sahip olan MPT-76, 7,62 çapında mermi kullanıyor. Tüfeğin en dikkat çeken özelliklerinden birisi de atış hızı. Dakikada 650 atım yapabilen tüfek, bu özelliğiyle de ilgileri üzerine topluyor.
Ağırlık: 4,1 kg. (aksesuarsız)
Uzunluk: 920 mm (Dipçik kapalı, 16" namlu)
Dağılım: Azami 4 MOA / 100 metre
Etkili Menzil: 600 metre
Şarjör Kapasitesi: 20 (Kompozit Şarjör)
Namlu Boyu: 406 mm - 16"
Namlu Ömrü: 12.000 Atım (min.)
Kalibre: 7,62 x 51 NATO
Atış Hızı: 650 atım/dakika
Mermi Çıkış Hızı: 800 m/s
Dipçik: Ayarlanabilir, 12 kademeli
Tasarım ve Geliştirme: Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu
Üretici Kuruluş: Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu