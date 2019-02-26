Milli para atletlerden madalyalara devam





İSTANBUL (AA) - Para Atletizm Grand Prix'sinin ilk ayağı olan 11. Fazza Uluslararası Atletizm Şampiyonası'nın üçüncü gününde Zübeyde Süpürgeci altın, Hamide Doğangün gümüş madalya kazandı.

Dubai'de devam eden şampiyonada Zübeyde Süpürgeci, T54 kategorisi kadınlar 400 metre finalinde 57.84'lük derecesiyle birinciliğe ulaşarak, üçüncü madalyasını elde etti. Zübeyde, şampiyonanın ilk iki gününde 100 metrede altın, 800 metrede ise gümüş madalya almıştı.

Hamide Doğangün ise T53 kategorisi kadınlar 400 metre finalinde 58.84'lük derecesiyle ikinci sırada yer aldı ve gümüş madalyayı boynuna taktı. Hamide de organizasyonun ilk gününde 100 metrede gümüş madalya kazanmıştı.

Türkiye, yarın sona erecek organizasyonda şu ana kadar 2 altın, 3 gümüş olmak üzere 5 madalya elde etti.