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Spor

Milli okçular, video konferans aracılığıyla 19 Mayıs Gençlik Kupası'nda yarışacak

Yeniakit Publisher
2020-05-18 11:54:43 -
Milli okçular, video konferans aracılığıyla 19 Mayıs Gençlik Kupası'nda yarışacak

ANKARA (AA) - Türkiye Okçuluk Federasyonu (TOF), yarın 19 Mayıs Gençlik Kupası Yarışması düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programı çerçevesinde gerçekleştirilecek yarışmaya, 8 ayrı şehir ve 10 ayrı tesiste çalışmalarını sürdüren 2020 olimpik havuz sporcuları video konferans aracılığıyla katılacak.

Organizasyon, yarın saat 10.00'da başlayacak ve federasyonun sosyal medya hesapları ile TOF TV üzerinden canlı yayımlanacak.

Kategorilerinde ilk 3 sırada yer alan sporculara ödülleri, federasyonun düzenleyeceği ilk ulusal faaliyette teslim edilecek.

Yarışmada mücadele edecek sporcular şunlar:

Klasik yay erkekler: Mete Gazoz (İstanbul), Samet Ak (Mersin),
Ali Aydın (Mersin), Oğuzhan Küçük (Bolu), Abdullah Yıldırmış (İstanbul), Ulaş Berkim Tümer (Çanakkale)

Klasik yay kadınlar: Yasemin Ecem Anagöz (İzmir), Gülnaz Büşranur Coşkun (Samsun), Sevcan Derin (Antalya), Asya Karataylı (Antalya), Ezgi Başaran (İstanbul), Zeynep Köse (Ankara).

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