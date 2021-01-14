Milli Muharip Uçak'ta önemli adım! Resmen başlıyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) ana yükleniciliğinde yürütülen Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi kapsamında, uçağa ilişkin alt sistemlerin tasarım faaliyetlerine başlanılıyor.

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın 5’inci nesil savaş uçağı ihtiyacına binaen Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan ve TUSAŞ ana yükleniciliğinden yürütülen Milli Muharip Uçak Projesi kapsamında, tasarım faaliyetleri devam ediyor. 2021 yılı içerisinde uçağa ilişkin rüzgar tüneli testlerine devam edilirken, alt sistemlerin tasarım faaliyetlerine de başlanılacak.

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan F-16 Fighting Falcon tipi savaş uçaklarının yerini alacak Milli Muharip Uçak’ın; 2023 yılında hangardan çıkış yapması, 2026 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmesi, 2029 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmesi ve 2030’lu yıllardan itibaren tam kapasite uçuş yeteneğine ulaşması hedefleniyor.

2023 yılında motoru çalışır biçimde hangardan çıkış yapacak MMU prototipinde, ABD’li General Electric şirketi tarafından geliştirilen F110 Turbofan Motoru kullanılacak. Ancak MMU Programı ile paralel olarak yerli bir turbofan motorun geliştirilmesi de hedefler arasında bulunmakta.

İngiltere merkezli BAE Systems şirketi de MMU Projesi kapsamında TUSAŞ’a teknik destek sağlıyor. Halihazırda birçok BAE Systems mühendisi, Ankara’daki TUSAŞ tesislerinde mesai yapmakta. MMU’nun yerli motor için ise İngiliz Rolls-Royce firması ile iş birliği gündemde. Rolls-Royce ile gerçekleştirilmesi planlanan söz konusu iş birliği, yaşanan birtakım anlaşmazlıklar sebebi ile şu ana kadar başlatılamadı.

Ayrıca Milli Muharip Uçak, çeşitli fazlarla geliştirilecek. Yani envantere alınacak ilk uçakların 4.5 nesil olması, projenin sonunda ise 5’inci nesil olan nihai uçağa ulaşılması hedeflenmektedir.