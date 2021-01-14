  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Milli Muharip Uçak'ta önemli adım! Resmen başlıyor
Teknoloji

Milli Muharip Uçak'ta önemli adım! Resmen başlıyor

TUSAŞ öncülüğünde yürütülen Milli Muharip Uçak (MMU) projesi kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. 2021 yılında yerli savaş uçağının alt sistemlerinin tasarım faaliyetlerine başlanacağı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 15:08:00 -
Milli Muharip Uçak'ta önemli adım! Resmen başlıyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) ana yükleniciliğinde yürütülen Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi kapsamında, uçağa ilişkin alt sistemlerin tasarım faaliyetlerine başlanılıyor.

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın 5’inci nesil savaş uçağı ihtiyacına binaen Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan ve TUSAŞ ana yükleniciliğinden yürütülen Milli Muharip Uçak Projesi kapsamında, tasarım faaliyetleri devam ediyor. 2021 yılı içerisinde uçağa ilişkin rüzgar tüneli testlerine devam edilirken, alt sistemlerin tasarım faaliyetlerine de başlanılacak.

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan F-16 Fighting Falcon tipi savaş uçaklarının yerini alacak Milli Muharip Uçak’ın; 2023 yılında hangardan çıkış yapması, 2026 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmesi, 2029 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmesi ve 2030’lu yıllardan itibaren tam kapasite uçuş yeteneğine ulaşması hedefleniyor.

2023 yılında motoru çalışır biçimde hangardan çıkış yapacak MMU prototipinde, ABD’li General Electric şirketi tarafından geliştirilen F110 Turbofan Motoru kullanılacak. Ancak MMU Programı ile paralel olarak yerli bir turbofan motorun geliştirilmesi de hedefler arasında bulunmakta.

İngiltere merkezli BAE Systems şirketi de MMU Projesi kapsamında TUSAŞ’a teknik destek sağlıyor. Halihazırda birçok BAE Systems mühendisi, Ankara’daki TUSAŞ tesislerinde mesai yapmakta. MMU’nun yerli motor için ise İngiliz Rolls-Royce firması ile iş birliği gündemde. Rolls-Royce ile gerçekleştirilmesi planlanan söz konusu iş birliği, yaşanan birtakım anlaşmazlıklar sebebi ile şu ana kadar başlatılamadı.

Ayrıca Milli Muharip Uçak, çeşitli fazlarla geliştirilecek. Yani envantere alınacak ilk uçakların 4.5 nesil olması, projenin sonunda ise 5’inci nesil olan nihai uçağa ulaşılması hedeflenmektedir.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail basınından 'Adnan Oktar' sorusu
Medya

İsrail basınından 'Adnan Oktar' sorusu

Haaretz'in haberinde, Oktar ile İsrailli figürler arasındaki ilişkilere dikkat çekildi.

Dünya

"Dünya, Türkiye ile ilişkimize gıpta ediyor"

Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mücahid Enver Han, "Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkiler emsalsiz olmakla beraber dünya gene..
Milli Eğitim Bakanlığı resmen duyurdu! Tarihler belli oldu...
Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı resmen duyurdu! Tarihler belli oldu...

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2021 yılı BİLSEM Öğretmen seçme kılavuzunu yayımladı. Milli Eğiti..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay