Milli Muharip Uçak'ta bomba gelişme! Tarih verildi

Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Prof. Dr. İsmail Demir, katıldığı CNN TÜRK canlı yayınında savunma sanayii projeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Savunma sanayinde dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer aldıklarını söyleyen Demir, "Milli Muharip Uçak devreye girdiğinde havacılık alanında da dünyada ilk 5'e gireceğiz" dedi.

ABD'den talep edilen "F-16 Block 70" savaş uçakları hakkında konuşan İsmail Demir, "Türkiye alternatifsiz değildir. Su-35 dahil bütün alternatifler masaya gelir. Elimizdeki F-16'ları modernize etmekle ilgili son derece iddialıyız. ABD hiçbir şey vermese bile F-16'ları devreye alabilecek yerli sistemleri üzerine koyma kabiliyetimiz var" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin uçak tedariki konusunda B planı var mı?

Milli Muharip Uçak ve KIZILELMA projelerini hayata geçirmek için büyük çaba sarf ettiklerini dile getiren İsmail Demir şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye opsiyonsuz değildir. Milli sistemlerle vereceğimiz kabiliyetlerle belki hiçbir alternatif sisteme ihtiyacımız olmayacak. Benim arzum keşke bu süreci hızla başarabilsek ve bunların hiçbirine muhtaç olmasak. F-16 bazında elimizdeki F-16'larla modernize etmekle ilgili son derece iddialıyız. ABD hiçbir şey vermese bile F-16'ları devreye alabilecek yerli sistemleri üzerine koyma kabiliyetimiz var. Biz bütün gücümüzle Türkiye'nin hava kabiliyetlerini ele güne mecbur kılmayacak şekilde oluşturacağız. Üzerine koyacağınız kabiliyetler çok önemli. Silah sistemlerinin ne kadarı kontrolünüzde olduğunuz gibi bir dizi senaryo var. Hepsini çalışıp kolları sıvamamız gerekiyor. Türkiye kendi taleplerini yaptı. Bütün gücümüzle çalışacağımızı söyleyebilirim."

Marlin SİDA NATO Tatbikatı'nda kullanıldı

Dünyanın ilk elektronik harp kabiliyetine sahip Türkiye'nin insansız suüstü aracı MARLİN SİDA'nın NATO tatbikatında kullanıldığını aktaran Demir şöyle devam etti:

"Platformu ortaya çıkardıktan sonra üzerine koyacağınız sistemlerle ilgili çok opsiyona sahipsiniz. Üzerine füzeler koyabilirsiniz burada olduğu gibi elektronik harp sistemleri koyabilirsiniz. Bu onlardan birisidir. Üzerine koyduğumuz sistem elektronik harp sistemidir. NATO'da tatbikatta görev aldı. Türkiye NATO üyesi bir ülke ve NATO'nun gücüne güç katan bir yapısı var. Geliştirdiğimiz teknolojiler NATO'nun tatbikatında olduğu gibi oraya güç faktörü olarak yansıyacak şeylerdir. Görev olarak şu an teslim aşamasında. Öncelikle bizim buradaki amacımız kabiliyet gösterimi yapmak. Proje yürütmede bu yeni bir yaklaşım. Ateş gücü füzeler koyabilirsiniz bunların hepsinin denemesi yapıldı. Bunları denedik kameralarla birlikte hassas vuruş yapabilecek kabiliyetler üstüne kondu. Yerlilik oranı yüzde 70'in üzerinde."

Türkiye'nin yurt dışına açılmaya devam ettiğini sözlerine ekleyen Demir, "NATO üyesi olmamıza rağmen yaptırımlar hala devam ediyor. Ben ve üç arkadaşım CATSA yaptırımları nedeniyle ABD'ye seyahat edemiyoruz. Keşke yaptırımlar olmasa ABD'ye gitsek diye bir derdimiz yok" dedi.

Türk ürünlerine ilgi giderek artıyor

İsmail Demir, "Türkiye'nin Afrika açılımı önemli. Güney Afrika teknoloji olarak biraz önde görünüyor. Katıldığımız fuarla burada boy göstermemiz önemli. Bölgede ilginin arttığını görüyoruz. İşbirliği anlamında çeşitli adımlar atıldı. Savunma sanayi alanında önemli gelişmeler oldu. Türkiye'nin harekat sahasında başarı gösteren ürünlerimizin yanı sıra ürün gamımızın buralarda sergilenmesi, tanıtılması açısından değerli bir katılımdı" şeklinde konuştu.

Milli Muharip Uçak için tarih verdi

Milli Muharip Uçak'ın (MMU) ilk prototipinin 2025 yılında havalanacağını söyleyen İsmail Demir, "Takvimde bir değişiklik yok. İmalatları başladı. İlk prototip uçuşu 2025 yılında olacak. Kara, deniz, hava platformlarında dünyada sayılı ülkeler arasına girme eğilimimiz var. MMU devreye girdiğinde havacılık alanında kendimizi ilk 5'te sayabiliriz" dedi.