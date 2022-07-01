Milli Muharip Uçak motoruyla ilgili kritik gelişme!

A Haber canlı yayınına katılan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Milli Muharip Uçak’ın özgün motoru hakkında açıklamalarda bulundu. Motorun yerli olarak üretilmesinin önemine değinen Demir, motor geliştirilmesi ihalesinin devam ettiğini söyledi.

Başkan Demir; özgün motorun geliştirilmesi ile ilgili TÇD yayımlandığını, TÇD’ye şu ana kadar TEI ve TRMotor’un cevap verdiğini, Kale-Rolls Royce ortaklığı TAEC’inde yakın zamanda cevap vereceğini açıkladı.

Demir’e göre Rolls Royce ile yaşanan motorun fikri hakları, üretimi ve ihracı ile ilgili sorunların çözümünde ise belirli bir yol kat edildi. Demir; motorun tümüyle Türkiye’de üretilmesi, fikri mülkiyet haklarının Türkiye’de olması, hiçbir ihracat lisansına tabi olmaması ve maliyet etkin olmasının vazgeçilmez dört unsur olduğunun altını çizdi.

Prof. Dr. İsmail Demir, Rolls-Royce tarafının motorun fikri mülkiyet hakları konusunda Türkiye’nin isteklerine göre hareket etmediğini ancak motorun tamamen Türkiye’de üretilmesi, ihracat lisansına tabi olmaması ve rekabetçi bir fiyatta olması unsurlarında anlaşıldığını belirtti. Rolls-Royce ile anlaşılmaması durumunda ise Türkiye’nin kendi öz kabiliyetleri ile yola devam edeceğini vurguladı.

SavunmaSanayiST tarafından edinilen bilgiye göre; TAEC de bugün teklifini SSB’ye sundu.

"BAE Systems’in verdiği destek kısıtlı"

Demir ayrıca, BAE Systems’in Milli Muharip Uçak için verdiği teknik desteğin kısıtlı olduğunu ve uçağın ön tasarım süreci için anlaşmanın yapıldığını açıkladı. İkinci aşamada da teknik desteğin devam ettirilmesiyle ilgili teklif sunduklarını ancak bu teklife Türk tarafının şartlarına uygunluğu kontrol edildikten sonra cevap verileceğini söyledi.

Milli Muharip Uçak’ın prototiplerinde kullanılacak ABD üretimi F110 motorları, kısa süre önce Türkiye’ye teslim edilmişti. Başkan Demir’e göre seri üretim ilk uçaklarda da F110 kullanılması olası.

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