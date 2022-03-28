Milli Muharip Uçak projesinde kritik gelişme! Üretim başladı

Kayseri’de düzenlenen AEROEX 2022 Uluslararası Havacılık ve Uzay Teknolojileri Sempozyumunda konuşan Aspilsan Havacılık Projeleri Grup Yöneticisi Özgür Şıvgın, 18 Mart 2023 tarihinde hangardan çıkış yapması planlanan Milli Muharip Uçak için Acil Güç Bataryası üretimine başladıklarını ve roll-out töreninde uçak üzerinde Aspilsan bataryası bulunacağını açıkladı.

Şirket ayrıca HÜRKUŞ, HÜRJET, T625 GÖKBEY ve T929 Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri (ATAK-II) projeleri için de Lİ-İON batarya yerlileştirme projeleri yürütüyor.

Milli Muharip Uçak

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatılan Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030’lu yıllardan itibaren kademeli olarak envanterden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek yurt içi imkân ve kabiliyetler ile tasarlanan modern uçakların üretilmesi amaçlanmaktadır.

Milli Muharip Uçak kapsamında üretilecek olan uçakların, sınıfındaki diğer 5. Nesil uçaklar gibi düşük görünürlük, dâhili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık gibi teknolojilere sahip olmaları hedefleniyor. Bu kapsamda MMU; 2023 yılında hangardan çıkacak, 2026 yılında ilk uçuşunu yapacak ve 2030’dan itibaren envantere alınacaktır.

ASPİLSAN

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın %98 hissesini elinde bulundurduğu Aspilsan enerji firması 2 Nisan 1981 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin batarya ihtiyacını karşılamak için Kayseri’de kurulmuştur. Firma günümüzde 150’nin üzerinde ürün çeşitliliğine ulaşmış ve sivil/askeri her türlü telsize, savaş araç gereçlerine, uçak ve helikopterlere ait aküleri üretebilecek seviyeye gelmiştir.

İlk olarak 1993 yılında Hava araçları için batarya üretimine başlayan şirket F-16 savaş uçağı (Blok 30/40/50), CASA CN-235 hafif nakliye uçağı, COUGAR AS-532 genel maksat helikopteri, UH-60 helikopteri gibi hava platformları için akü üretimi gerçekleştirmiş ve Türkiye’nin gelecek havacılık projeleri olarak adlandırılabilecek olan Hürjet, MMU, T929 ve birçok proje için akü/batarya geliştirme faaliyetlerine devam etmektedir.

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