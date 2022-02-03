"Milli Muharip Uçak" projesi Yunan medyasını fena salladı

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TUSAŞ firması tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen "Milli Muharip Uçak" (MMU) Yunan medyasında gündem oldu. Bir Yunan televizyon kanalında 2023 yılında hangardan çıkması hedeflenen "Milli Muharip Uçak"ın teknik özellikleri ve kabiliyetleri ele alındı.

MMU'nun görüntülerinin yer aldığı videoyu "etkileyici" olarak nitelendiren Yunan medyası, Türkiye'nin MMU projesi için Güney Kore ile görüşmeler yürüttüğünü aktardı.

Türkiye kendi savaş uçağını üretmek için çalışmalarını sürdürürken Fransa'dan hazır olarak satın aldıkları Rafale uçaklarıyla övünen Yunan medyası şöyle devam etti:

"Türklerin kendi motorlarını yapmaları 10-12 yıl sürer. MMU halen yapım aşamasında ama bizim Rafale'lerimiz burada. Türkler jetin tamamını sunacak mı bunu 2023 Mart'ında göreceğiz. Çünkü şimdiye kadar sadece inşa edilen parçaları gösterdiler ancak bir bütün olarak göstermediler."

Yunan medyası, MMU'nun kullanacağı motor türüne göre dizayn edileceğini ve Türkiye'nin bu kapsamda ABD'nin yanı sıra çeşitli ülkelerle de temas halinde olduğunu belirtti.

"Rusların ve Çinlilerin çeşitli motorları var. Bunlar Türk jetine uyarlanabilir. Ancak jeti belirli bir motor türüne göre tasarlarsanız ve sonra başka bir türe geçmek isterseniz bu nispeten imkansızdır" diyen Yunan medyası, "Türkler şu ana kadar F-16'nın motorlarını koyacaklar gibi görünüyor. Bu konuda sorun yok, stokları var" ifadelerini kullandı.

MMU'nun 2023 yılında tamamlanmış olarak hangardan çıkartılmasının "büyük bir sürpriz" olacağını belirten Yunan medyası, Türkiye'nin yerli savaş uçağının 2030-2032 yılları arasında seri üretime geçeceğini kaydetti.

"Türkler İHA'larını herkese satıyor"

ABD'nin Türk savunma sanayisinin gelişmesine olumlu bakmadığını aktaran Yunan medyası, "Amerikalılar İHA'lar hakkında tekrar tekrar uyarılarda bulundular ama Türkler İHA'larını herkese satıyor. Şu anda çok şiddetli bir iç savaşın yaşandığı Etiyopya'da bile Türk İHA'ları ortaya çıktı" değerlendirmesinde bulundu.

Yunan medyası ayrıca F-35 projesinin Türkiye açısından artık kapandığını belirtti.