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Teknoloji Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN savaş uçağında aşama için yeni tarihi karar: Sözleşme imzalandı! Sürpriz gelişme
Teknoloji

Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN savaş uçağında aşama için yeni tarihi karar: Sözleşme imzalandı! Sürpriz gelişme

Yeniakit Publisher
2024-04-18 21:36:00 - 2024-04-18 21:48:49
Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN savaş uçağında aşama için yeni tarihi karar: Sözleşme imzalandı! Sürpriz gelişme

Türkiye'nin yerli ve milli beşinci nesil savaş uçağı MMU KAAN savaş uçağının detay tasarım ve kalifikasyon testlerinin gerçekleştirilmesini kapsayan Faz-1 Aşama-2 faaliyetleri için sözleşme imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nda, ‘İnsanlı Hava Platformları İmza Töreni’ gerçekleştirildi. Tören kapsamında; KAAN, HÜRJET, HÜRKUŞ-B ve GÖKBEY platformları için bir dizi yeni karar ve sipariş sözleşmeye bağlandı.

Törene; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Savunma Sanayii Başkanı Prof.Dr. Haluk Görgün, Kuvvet Komutanları ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanları ve Emniyet Genel Müdürü katılım sağladı.

Milli Muharip Uçak KAAN için yeni aşama başladı
SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgiye göre; imzalanan sözleşme ile KAAN savaş uçağının Faz-1 Aşama-1 faaliyetlerinin ardından gelen olan Faz-1 Aşama-2 faaliyetleri başlamış oldu.

Faz-1 Aşama-1 kapsamında, 2018-2022 yılları arasında KAAN’ın ön dizayn faaliyetleri icra edildi.

Faz-1 Aşama-2 kapsamında ise 2022-2029 döneminde, MMU KAAN’ın detay tasarım ve kalifikasyon faaliyetleri gerçekleştirilecek. Bu doğrultuda KAAN; 2023 yılında hangardan çıkış yaptı. 2026 yılına kadar, 2 adet prototipin daha üretilmesi planlanıyor.
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Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek Blok-10 konfigürasyonunun ise 2029 yılına kadar geliştirilmesi hedefleniyor. Faz-2 kapsamında üretilecek 10 adet KAAN Blok-1 savaş uçağı, 2030-2033 yılları arasında Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edilecek. Ancak Türk Hava Kuvvetleri tarafından açıklanan bu tarih, TUSAŞ tarafından 2028 olarak revize edildi.

 SavunmaSanayiST'E göre 2034-2040 yılları arasındaki Faz-3 kapsamında ise diğer KAAN bloklarının geliştirilmesi ve seri üretim faaliyetleri gerçekleştirilecek. Bu tarih de TUSAŞ tarafından 2030 olarak revize edildi.

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