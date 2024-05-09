Milli Muharip Uçak Kaan'a yakın markaj: Avrupa'da hayran kaldılar! Türkiye savunma sanayii değişimleri şok etti

Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden KAAN, ilk uçuşunu yaparken Türkiye'nin yerli ve milli uçağına olan yoğun ilgi sürüyor.

Türkiye'nin 5.nesil savaş uçağı KAAN bu kez de İtalyan'da yayımlanan Quotidiano Nazionale gazetesine konu oldu. Kaan için 'Kralların kralı' başlığının atıldığı haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde savunma sanayi alanında devasa yatırımların yapıldığının özellikle altı çizildi.

MİLLİ MUHARİP UÇAK KAAN İLK UÇUŞUNDA 13 DAKİKA HAVADA KALDI

Türk Havacılık Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşunda 13 dakika havada kalarak 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaştığını bildirdi.

Yeni nesil silahlarla havadan havaya muharebe, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas vuruş gerçekleştirebilecek KAAN, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü sağlayacak.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: DOSTA GÜVEN DÜŞMANA KORKU SALIYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da KAAN'ın ilk uçuşunu yaptığı gün paylaşımında "Bugün Türk savunma sanayisinin gurur günlerinden birini daha yaşadık. Millî muharip uçağımız Kaan, bu sabah ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Böylece Türkiye, kendi 5'inci nesil savaş uçağını üretme yolunda çok kritik bir aşamayı daha geride bıraktı. "Yapamazlar" diyen öz güven fukaralarına, "parçası kalorifer peteğine benziyor" diyen hazımsızlara, ilk andan itibaren Kaan projesini baltalamaya çalışan iş birlikçilere rağmen millî muharip uçağımız, hamdolsun bugün göklerle buluştu. Dosta güven, düşmana korku salan Kaan'ımızın diğer testlerini de süratle tamamlamak için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Önümüzdeki dönemde savunma sanayisinde milletimize yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

KAAN'ın kısa süre içerisinde kat ettiği yol Avrupa basınının da ilgisini çekti. İtalyan Quotidiano Nazionale gazetesi Kaan'ı manşetlerine taşıdı.

"ERDOĞAN ÖNDERLİĞİNDE DEVASA YATIRIMLAR"

Yapılan haberde Türkiye'nin askeri olarak giderek büyüdüğünün altı çizilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde yapılan devasa yatırımlarla birlikte hava kuvvetlerinin sürekli geliştiği vurgulandı. Diğer yandan İHA ve SİHA konusundaki başarıdan da söz edilen haberde "Türkler artık kendisine rakip olabilecek beşinci nesil hayalet savaş uçağına sahip olmayı hedefliyor." denildi.

KAAN'dan "Kralların Kralı" olarak bahsedilirken ABD'Nin 2019'da Türkiye'yi F-35 programından çıkarmasının KAAN'ın gelişmesinde belirleyici olduğunu vurgulandı.