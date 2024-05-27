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Teknoloji Milli muharip uçağı KAAN'dan büyük başarı: "F-35'i geçecek" iddiası! ABD'nin F-35'ine rakip oluyor
Teknoloji

Milli muharip uçağı KAAN'dan büyük başarı: "F-35'i geçecek" iddiası! ABD'nin F-35'ine rakip oluyor

Yeniakit Publisher
2024-05-27 23:23:00 - 2024-05-27 23:48:58
Milli muharip uçağı KAAN'dan büyük başarı: "F-35'i geçecek" iddiası! ABD'nin F-35'ine rakip oluyor

Türk milli muharip uçağı KAAN, ikinci uçuş testini başarıyla tamamlayarak uluslararası savunma medyasında dikkat çekmeye devam ediyor. ABD merkezli Breaking Defense dergisi KAAN ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN, ikinci uçuş testini başarıyla tamamlayarak uluslararası savunma medyasının dikkatini çekti.

Yayın organları, KAAN'ın teknik ilerlemesini "sıra dışı bir başarı" olarak nitelendirirken, çift motorlu yapısının F-35'i geride bırakacağı görüşünü öne sürdü.
KAAN'ın Başarıları ve Özellikleri

ABD merkezli savunma dergisi Military Leaks, KAAN'ın 10 bin feet yükseklikte (yaklaşık 3 bin metre) 14 dakika boyunca havada kaldığını ve 426 km/s hıza ulaştığını belirtti. Yazıda, KAAN'ın 55 bin feet yükseklikte (yaklaşık 16.7 km) saatte 2 bin 222 km hıza ulaşmasının beklendiği ifade edildi. KAAN, düşük radar görünürlüğüne sahip bir hava üstünlük savaş uçağı olarak tanımlandı ve süper güdümlü füzelerle donatılabileceği vurgulandı.

Analizlerde, KAAN'ın çift motoru sayesinde her türlü hava koşulunda faaliyet gösterebileceği ve Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan F-16 savaş uçaklarının yerini alacağı ifade edildi. KAAN'ın 26 bin 215 kilo mühimmat taşıma kapasitesi, gelişmiş AESA radar sistemi, elektronik savaş yetenekleri, yapay zeka destekli savaş gücü ve yeni nesil silahlarla donatılması etkileyici özellikler arasında gösterildi.

KAAN'ın Geleceği

ABD merkezli Breaking Defense dergisinde, 2028 yılında 20 adet KAAN savaş uçağının envantere gireceği belirtildi. Türk yetkililerin milli jetlerinin performansının F-35'i aşacağına inandıkları ifade edildi. Analizde, KAAN'ın çift motorlu itiş gücünün, F-35'in tek motorlu itiş gücüne göre üstün olduğu vurgulandı.
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Yorumlar

Emekli Pilot Onbasi

Sadece F 35'i gecmekle kalamayacak ABD'nin gidemedigi Pluton'a bile gidecek aq !!!

Zehra

Maşallah
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