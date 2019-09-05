Milli mücadelede Nazilli’nin önemi panelle anlatıldı

Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen “Milli Mücadelede Nazilli” konulu panel Mehmet Yüzügüler Tiyatro Salonunda yapıldı.

Nazilli’nin kurtuluşunun 97. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen, Prof. Dr. Esin Derinsu Dayı ve Dr. Öğr. Üyesi Günver Güneş’in konuşmacı olarak katıldığı ‘Milli Mücadelede Nazilli’ konulu panel yoğun ilgi gördü.

Moderatörlüğünü Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetçioğlu’nun yaptığı panele, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim, İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Durmuş Kural, daire müdürleri, dernek ve STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış konuşması yapan Başkan Özcan; “Burada bu kadar değerli hocalarımız varken günün anlam ve öneminden bahsetmek bizim hadsizliğimiz olacaktır diye düşünüyorum. Nazillimiz için çok önemli bir gün. Tarihimizde ilk kez 2 gün olarak kutluyoruz. Bugün sabah itibariyle Nazillimizin ekonomik kurtuluşunun başladığı, ayakta kalmasını sağlayan Sümerbank’ta etkinliklerimize başladık. Bu anlamlı günü bugün manevi olarak yarın ise fiziksel olarak değerlendireceğiz. Nazillimizde iyi ve güzel şeyler oluyor. Bunlar olmaya da devam edecek. Teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Ülkemiz kötü ve buhranlı günlerden elbet kurtulacaktır. Hepimiz çok çalışacağız ve bu zor günlerde el ele, gönül gönüle birlik içerisinde kurtulacağız” diye konuştu.

Panelde ilk olarak konuşan Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Esin Derinsu Dayı, “Nazilli’de olmaktan ve tarihine büyük katkı sağlayan kişilerin torunları ile tanışmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Nazilli’ye derin bir sevgi ve sadakatle bağlıyım” diyerek Milli Mücadele Dönemi’nde Nazilli’nin önemini anlatan bir konuşma yaptı.

Mondros Mütarekesi’nin ardından Anadolu’nun dört bir yandan işgale uğradığını ifade eden Prof. Dr. Derinsu, Nazilli’nin çok ağır şartlarda kurtuluşu hedefleyen müdafaalar gerçekleştirdiğine dikkat çekti.

Adnan Menderes Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Günver Güneş ise, Yunanlıların Nazilli’yi işgali, Kuvay-i Milliye, Malgaç Baskını, Heyet-i Milliye, Nazilli’nin kurtuluşu ve efeler gibi başlıklara değinerek; “Bugün özel günleri yaşıyoruz. Zafere giden yolda önemli bir dönüm noktası olan Sivas Kongresi’nin toplanışının 100. Yılı. Sivas Kongresi de Milli Mücadele açısından oldukça önemli. Böyle önemli günlerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Panel’in ardından protokol üyeleri tarafından konuşmacılara çiçek ve hediye takdimi yapıldı.