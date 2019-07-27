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Milli Mücadele 100. Yıl Yol Koşusu

- Milli Mücadele'nin 100. yılı dolayısıyla Erzurum'da milli atletlerin de katılımıyla 10 kilometrelik koşu düzenlendi- Organizasyonda erkeklerde Sezgin Ataç, kadınlarda ise Elvan Abeylegesse birinci oldu- Milli atlet Elvan Abeylegesse:"Eylülde Doha'da Dünya Şampiyonası var, orada maraton koşacağım. Onun için de bu yarış bana sınav oldu"- Elvan Abeylegesse, hediye ve madalyasını yarın doğum günü olan kızı Arsema'ya vererek yaş gününü kutladı

27 Temmuz 2019 Cumartesi 12:43
Milli Mücadele 100. Yıl Yol Koşusu


ERZURUM (AA) - Milli Mücadele'nin 100. yılı dolayısıyla Atletizm Milli Takımı sporcularının da katılımıyla düzenlenen 10 kilometrelik "Milli Mücadele 100. Yıl Yol Koşusu" Erzurum'da yapıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Erzurum Valiliği, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Erzurum Büyükşehir Belediyesince, 1. Dünya Savaşı sonrası tam bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak için tüm ulusça girişilen savaşın önemli adımlarından birinin atıldığı Erzurum'da "Milli Mücadele 100. Yıl Yol Koşusu" organize edildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde 23 Temmuz 1919'da çalışmalarına başlayan tarihi Erzurum Kongresi'nin de ev sahibi olan kentte düzenlenen yarışmaya, milli atletlerin yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Havuzbaşı Kent Meydanı'ndan başlayarak Cumhuriyet Caddesi, Ulucami, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Üniversite Kavşağı, Kazım Karabekir Stadı, Buz Hokeyi Salonu istikametinde düzenlenerek tekrar Havuzbaşı Kent Meydanı'nda biten yarışmaya katılan sporcular, 10 kilometre boyunca mücadele etti.

Organizasyonda erkeklerde Sezgin Ataç, 31 dakika 54 saniye ile birinciliği elde ederken, Cihat Ulus 32.43 ile ikinci, Enis Korkmaz da 33.31 ile üçüncü oldu. Kadınlarda ise milli atlet Elvan Abeylegesse 34 dakika 42 saniyelik derecesiyle birinci gelirken, Yayla Kılıç 36.25 ile ikinci, Burcu Subatan da 37.56 ile üçüncü sırayı aldı.

Elvan Abeylegesse, hediye ve madalyasını yarın doğum günü olan kızı Arsema'ya vererek yaş gününü kutladı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, etkinlik sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, 23 Temmuz Kongresi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla bir spor etkinliğine daha ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Uluslararası alanda başarılı olmuş milli sporcular ve halkın katılımıyla koşuyu düzenlediklerini anlatan Memiş, "Bizler de yürüyüş yaparak organizasyona eşlik etmeye gayret ettik. Derece alan sporcularımız oldu. Hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Kurtuluş Savaşı mücadelesinin farkındalığını sağlamak hem de 100. yıl dolayısıyla atalarımıza yakışır bir nesil yetiştirmek maksadıyla düzenlediğimiz bu organizasyonlarda yoğun bir katılım olduğunu görmek bizleri memnun etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Elvan Abeylegesse ise, güzel ve anlamlı bir günde ilk defa Erzurum gibi yüksek rakımlı bir yerde koştuğunu söyledi.

Organizasyona katıldığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Elvan, "Eylülde Doha'da Dünya Şampiyonası var, orada maraton koşacağım. Onun için de bu yarış bana sınav oldu. Yüksek rakımda koşmam, seviyemi ve performansımı belirlemem ve eksiklerimi görme fırsatım oldu. Çok mutluyum. Yarın da kızımın sekizinci yaş günü. Ona da güzel sürpriz oldu." dedi.

Sezgin Ataç ise yarışın ilk 5 kilometresinin eğimden dolayı sert geçildiğini anlatarak, "Sonraki 5 kilometre çok rahat geçti. Rakiplerim hazırlık dönemine girdiği için çok fazla rakibim yoktu. İki hafta önce Londra'da 10 bin metreyi 28.52 dereceyle koşmuştum. Burada da şampiyonluğu hedeflemiştim ve şampiyon oldum." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 12:43
  1. Atletizm
  2. Elvan Abeylegesse
  3. Erzurum
  4. Milli Mücadele 100. Yıl Yol Koşusu
  5. Sezgin Ataç

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