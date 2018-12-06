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Milli muay thaici Hatice'nin hedefi dünya şampiyonluğu

- Kick boks ve muay thaide çeşitli başarılara imza atan milli sporcu Hatice Şimşek, dünya şampiyonu olabilmek için ter döküyor - Milli sporcu Hatice Şimşek:- "En büyük hedefim dünya şampiyonasında al bayrağı göndere çektirmek"

06 Aralık 2018 Perşembe 11:32
Milli muay thaici Hatice'nin hedefi dünya şampiyonluğu


HATAY (AA) - OZAN EFEOĞLU - Kick boks ile muay thaide yurt içi ve yurt dışında çeşitli başarılara imza atan milli sporcu Hatice Şimşek, 2019 Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkarak, Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, küçük yaşlarda muay thai ile tanışan 21 yaşındaki milli sporcu Hatice, elde ettiği başarılarla dikkati çekiyor.

Antalya'da düzenlenen 2018 Muay Thai Avrupa Şampiyonası'nda 3'üncülük elde ederek milli olma hayalini gerçekleştiren Hatice Şimşek, 7 yıl boyunca istikrarlı çalışmaylabaşarıyı elde ettiğini söyledi.


- Hedefi dünya birinciliği


Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tayland'da düzenlenecek 2019 Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda birincilik hedeflediğini belirterek, "Dünya Şampiyonası'na katılıp birincilik kürsüsünde İstiklal Marşı'nı dinletmek istiyorum. En büyük hedefim Dünya Şampiyonası'nda al bayrağı göndere çektirmek. O an benim en gurur verici anım ve en mutlu günüm olur duygularımı o an ifade edemem herhalde. Kendimi orada hayal etmeden idman yapamıyorum." diye konuştu.

Spor yaparken bir yandan da İskenderun Teknik Üniversitesi'nde eğitimine devam ettiğini kaydeden Şimşek,
"Üniversitem bana maddi manevi destek oluyor, her yıl beni maçlara götürüyor bu tecrübe kazanamam açısından benim için iyi oluyor, İskenderun Teknik Üniversitesi'ne, rektörüm Türkay Dereli ile hocalarım Sıtkı Kahvecioğlu ve Ali Köse'ye çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.


- "Milli sporcu olacağını o gün anlamıştım"


Milli sporcunun antrenörü Serdar Keskin, Hatice'nin küçük yaşlardan beri hayalinin milli takım forması giymek olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye Şampiyonası'na gittiğimizde kendisinemilli takım forması almak istediğimi söyledim o da bana 'hayır hocam ben alnımın teriyle kazanarak alacağım o formayı' dedi, o an, bir gün milli takım sporcusu olacağını anlamıştım."


- "Üniversite olarak sporcularımıza her anlamda destek oluyoruz"


İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ise ülkenin ihtiyacı olan teknologları yetiştirirken kültür, sanat ve spora da büyük önem verdiklerini aktararak, "Müziğin ve sporun insanların teknolojik zeka kapasitesini arttırdığına inanıyoruz. Sporcumuz Hatice bunun en son örneği, kendisi bilgisayar programcılığı bölümü öğrencisive muay thai sporunu yapıyor, ikisini bir arada başarıyla yürütüyor. Üniversite olarak öğrencilerimizi ve sporcularımızı her anlamda teşvik ediyoruz ve destek oluyoruz " şeklinde konuştu.


Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 11:32
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