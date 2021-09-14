Milli motorlar deniz araçlarına güç veriyor

TÜMOSAN Motor Teknolojileri Müdürü Cihan Büyük, önceki yıllarda kara araçları motorlarını sergilediklerinde özellikle denizcilik sektöründe marin motor için yoğun taleple karşılaştıklarını söyledi. Bu talebi karşılamak için TÜMOSAN’ın kendi marin motorlarını üretmeye başladığını ifade eden Büyük, bu kapsamda 6 silindirli motoru 450 beygir olarak ürettiklerini, 4 silindirli 310 beygir versiyonunu da 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda sergilediklerini belirtti.

Hedef daha güçlü motorlar

Hem deniz hem de kara araçlarına yönelik daha yüksek beygir gücüne sahip motorların gündemlerinde olduğunu ifade eden Büyük, şunları kaydetti: “TÜMOSAN olarak hedefimiz kara araçlarında tasarladığımız, ürettiğimiz, kullanıma soktuğumuz her motorun aynı zamanda marin versiyonunu da ortaya koymak. Piyasa beklentilerine baktığınız zaman hem askeri hem de ticari uygulamalar olsun yüksek beygir gücü talebi var. Bu anlamda bazı uygulamalarda birden fazla motor kullanarak çözüm üretebiliyoruz. Tersaneler Genel Müdürlüğünde de böyle oldu. Tek motor yerine 2 motorlu bir çözüm ortaya koyduk. 2 motor kullanarak beygir gücü artışı sağlıyoruz ancak bazı uygulamalarda da tek motorla daha yüksek beygir gücü talebi var. Bu anlamda da yakın vadede planlarımız var.”