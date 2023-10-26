Millî medyadan Filistin’e destek

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Yerli ve milli gazeteciler Gazze’de yaşanan zulme karşı ayağa kalktı. Anadolu Yayıncılar Derneği’nin öncülüğünde bir araya gelen gazeteci ve yayıncılar, Siyonist İsrail’in Filistinlilere yönelik sürdürdüğü soykırım, sansür, baskı ve zulüm politikasına karşı susmayacaklarını deklere etti. Aralarında gazetemiz Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Haber Müdürümüz Murat Alan, yazarımız ve Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan ile Akit TV sunucusu Sabri Şahsuvar’ın da olduğu 500 gazeteci, İsrail zulmüne karşı hazırlanan ortak bildiriye imza attı.

Bildiride, şu ifadeler yer aldı. “İsrail; hastane, okul, cami, kilise gibi masum sivillerin bulunduğu yerleri yoğun bombardıman altına alarak binlerce sivilin hayatını kaybetmesi ve bir o kadar da sivilin yaralanmasına sebep olmuştur. Bu saldırılar açıkça bir soykırımdır. 1949 tarihli Cenevre sözleşmeleri ihlal edilmiştir. Sivil yerleşim yerleri bombalanarak yapılan saldırılarda kadın-çocuk demeden insanlar katledilmiştir. Uluslararası örgütler hemen harekete geçmelidir. Yeryüzü insanlığın ortak malıdır. Dili, dini, ırkı fark etmeden tüm insanlık Filistin’in yanında olmalı ve Filistin devleti kurulmalıdır. İslam ülkelerinin liderleri halklarının tepkilerine kulak vermelidir. Bir başka önemli nokta ise Batı medyasının ikiyüzlü tavrıdır. Katliamı yapan İsrail olunca sesleri çıkmamaktadır. İsrail yanlısı küresel reklam şirketleri Batı medyasını kontrol altına almıştır. Bizler vicdanlı 500 gazeteci, Filistinli mazlum insanların sesi olacağız. Halen devam eden bu soykırıma, İsrail terörüne, insanlık suçu olan saldırılara ve hukuk ihlallerine ‘dur’ diyoruz” ifadeleri kullanıldı. İsrail’in zulmüne karşı susmayacaklarını deklare eden bildiriye imza atarak yayımladı.