0553 313 94 23
impression

Milli marş okunurken yüzünü kaşıdı, ceza aldı!

Brezilyalı futbolcu Diego Tardelli, Şanghay SIPG karşılaşması öncesi milli marş esnasında yüzünü kaşıdığı gerekçesiyle bir maç ceza aldı.

01 Kasım 2018 Perşembe 12:20
Milli marş okunurken yüzünü kaşıdı, ceza aldı!

Çin Futbol Birliği, Şanghay SIPG ile oynanan karşılaşma öncesi milli marş esnasında yüzünü kaşıması nedeniyle Shandong Luneng'den Brezilyalı Diego Tardelli'ye bir maç ceza verdi.

"Ulusal değerlere saygısızlık"

Skor'un haberine göre birliğin internet sitesinden yapılan açıklamada, Şanghay SIPG'nin 4-2 kazandığı karşılaşma öncesi Çin milli marşı sırasında yüzünü kaşıdığı görülen Tardelli'ye, ulusal değerlere saygısızlık ettiği ve topluma kötü örnek olduğu gerekçesiyle bir maç ceza verildiği duyuruldu.

 2015'te transfer oldu

Kariyeri boyunca ülkesinde Sao Paulo, Flamengo, Atletico Mineiro, Rusya'da Anzhi, İspanya'da Real Betis, Hollanda'da PSV ve Katar'da El-Gharafa gibi takımlarda forma giyen 32 yaşındaki golcü futbolcu Tardelli, 2015'te Shandong Luneng'e transfer olmuştu.

Çin Süper Lig'de bitime 3 hafta kala 51 puana sahip Shandong Luneng, 62 puanlı Şanghay SIPG ve 60 puanlı Guangzhou Evergrande'nin ardından 3. sırada bulunuyor.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 12:20
  1. Diego Tardelli
  2. Şanghay SIPG

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaşıkçı’yla Türkiye’ye yeni bir darbe indireceklerdi
    1. Kaşıkçı’yla Türkiye’ye yeni bir darbe..
    2. Danıştay'a kim atandı? Danıştay..
    3. HSYK'dan Danıştay'a 3 yeni üye
    4. Bingöl'de koruculara saldıran şahıs..
    5. Yetersiz bakiye dönemi bitiyor
    6. Ali Erbaş, hafızlık kursu sayısını..
    7. Fabrika atıklarıyla kirlenen Küçükkara..
    8. TSK, Fırat’ın doğusunu vurdu
    9. Ayyaş yolcu uçağın kargo bölümünde..
    10. Anne aylar sonra ölmüştü! Skandal..
    11. İstanbul Havalimanı'na 42 km'lik bagaj..
    12. Bebeğiniz için sorduklarınız
    13. Mülteciyi tekmeleyen ırkçı gazeteciye..
    14. TSK'!dan terör yuvalarına operasyon:..
    15. Casus Brunson'un FETÖ bağlantısı..
    16. AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    17. Eskişehir'de FETÖ operasyonu! 5 gözaltı
    18. PKK Sincar’da otorite kurdu!
    19. Manisa'da üzerinde esrarla yakalanan..
    20. Dolar düşüşe geçti! İşte son rakamlar
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    Ses kaydında ortaya çıktı! İşte Kaşıkçı'nın konsolosluktaki son sözleri
    Ses kaydında ortaya çıktı! İşte Kaşıkçı'nın konsolosluktaki son sözleri