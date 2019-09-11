Milli maçın ardından

KİŞİNEV (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. hafta maçında Moldova'yı deplasmanda 4-0 yenen A Milli Takım'ın oyuncularından Yusuf Yazıcı, "Benim için çok anlamlı ve unutulmayacak bir gündü." dedi.

Zimbru Stadı'nda oynanan karşılaşmada millilerin son golüne imza atan 22 yaşındaki oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

A Milli Takım'da ilk kez gol sevinci yaşayan Yusuf Yazıcı, "Benim için çok anlamlı ve unutulmayacak bir gündü. Milli takım forması altında attığım ilk goldü. Umarım ülkeme milli takım formasıyla en iyi şekilde hizmet ederim. Aldığım süre boyunca elimden geleni yapacağım." diye konuştu.

Grupta 4 maç kaldığını aktaran Yusuf Yazıcı, "Maç maç gitmemiz gerekiyor. Bundan sonra oynayacağımız ilk maça odaklanmalıyız. Böyle devam edersek, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Şampiyonaya direkt gitmek istiyoruz"

Milli futbolcu Dorukhan Toköz de 2020 Avrupa Şampiyonası'na doğrudan katılmak istediklerini söyledi.

Moldova karşısında elde edilen galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren 23 yaşındaki oyuncu, "Yeni jenerasyon olarak çok iyi anlaşıyoruz. Çok iyi arkadaşlıklarımız var. Şampiyonaya direkt gitmek istiyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Ülkemizin yüzünü kara çıkarmadan inşallah turnuvaya gideceğiz ve başarılı olacağız." ifadelerini kullandı.

- "Golümü eşime armağan ediyorum"

Milli futbolcu Deniz Türüç, karşılaşmada attığı golü eşine armağan ettiğini vurguladı.

Türkiye için çok önemli bir maça çıktıklarının altını çizen 26 yaşındaki oyuncu, "Üç puan aldığımız için çok mutluyuz. Golümü eşime armağan ediyorum. Eşim 7 aylık hamile. Doğuma 2 ay kaldı. O fotoğrafı çok bekliyoruz. Her konuda bana destek çıkıyor. Allah ondan razı olsun. Çok güzel bir akşam oldu." diye konuştu.

Andorra müsabakasında iyi oynamalarına rağmen golü geç bulduklarını hatırlatan Deniz Türüç, şunları kaydetti:

"Andorra maçında da iyiydik. İlk 5-10 dakikada Cenk'in ortaya kestiği bir top var, o gol olsa maç 5-0, 6-0'a gidecekti. Çok pozisyon ürettik. Bazen olmayınca olmuyor. Ama çok şükür her zaman inandık. Golü de bulduk. İki maçta 6 puan yaptık. 15 puana yükseldik. Aynı zamanda İzlanda da yenildi. Bu da çok önemli. Çok umutluyuz. Bizim için önemli olan 15 puandan ziyade ortaya koyduğumuz oyun. Onun da sırrı aile ortamı olması. Şenol hocanın gelmesi, Türk futbolunu bilmesi... Böyle sıcak bir ortamda başarılı olabiliriz."