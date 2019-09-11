0553 313 94 23

Milli maçın ardından

- A Milli Takım oyuncularından Yusuf Yazıcı:"Benim için çok anlamlı ve unutulmayacak bir gündü"- Milli futbolcu Dorukhan Toköz:"Şampiyonaya direkt gitmek istiyoruz. Ülkemizin yüzünü kara çıkarmadan inşallah turnuvaya gideceğiz ve başarılı olacağız"- Milli oyuncu Deniz Türüç:"Üç puan aldığımız için çok mutluyuz. Golümü eşime armağan ediyorum"

11 Eylül 2019 Çarşamba 02:35
Milli maçın ardından

KİŞİNEV (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. hafta maçında Moldova'yı deplasmanda 4-0 yenen A Milli Takım'ın oyuncularından Yusuf Yazıcı, "Benim için çok anlamlı ve unutulmayacak bir gündü." dedi.

Zimbru Stadı'nda oynanan karşılaşmada millilerin son golüne imza atan 22 yaşındaki oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

A Milli Takım'da ilk kez gol sevinci yaşayan Yusuf Yazıcı, "Benim için çok anlamlı ve unutulmayacak bir gündü. Milli takım forması altında attığım ilk goldü. Umarım ülkeme milli takım formasıyla en iyi şekilde hizmet ederim. Aldığım süre boyunca elimden geleni yapacağım." diye konuştu.

Grupta 4 maç kaldığını aktaran Yusuf Yazıcı, "Maç maç gitmemiz gerekiyor. Bundan sonra oynayacağımız ilk maça odaklanmalıyız. Böyle devam edersek, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Şampiyonaya direkt gitmek istiyoruz"

Milli futbolcu Dorukhan Toköz de 2020 Avrupa Şampiyonası'na doğrudan katılmak istediklerini söyledi.

Moldova karşısında elde edilen galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren 23 yaşındaki oyuncu, "Yeni jenerasyon olarak çok iyi anlaşıyoruz. Çok iyi arkadaşlıklarımız var. Şampiyonaya direkt gitmek istiyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Ülkemizin yüzünü kara çıkarmadan inşallah turnuvaya gideceğiz ve başarılı olacağız." ifadelerini kullandı.

- "Golümü eşime armağan ediyorum"

Milli futbolcu Deniz Türüç, karşılaşmada attığı golü eşine armağan ettiğini vurguladı.

Türkiye için çok önemli bir maça çıktıklarının altını çizen 26 yaşındaki oyuncu, "Üç puan aldığımız için çok mutluyuz. Golümü eşime armağan ediyorum. Eşim 7 aylık hamile. Doğuma 2 ay kaldı. O fotoğrafı çok bekliyoruz. Her konuda bana destek çıkıyor. Allah ondan razı olsun. Çok güzel bir akşam oldu." diye konuştu.

Andorra müsabakasında iyi oynamalarına rağmen golü geç bulduklarını hatırlatan Deniz Türüç, şunları kaydetti:

"Andorra maçında da iyiydik. İlk 5-10 dakikada Cenk'in ortaya kestiği bir top var, o gol olsa maç 5-0, 6-0'a gidecekti. Çok pozisyon ürettik. Bazen olmayınca olmuyor. Ama çok şükür her zaman inandık. Golü de bulduk. İki maçta 6 puan yaptık. 15 puana yükseldik. Aynı zamanda İzlanda da yenildi. Bu da çok önemli. Çok umutluyuz. Bizim için önemli olan 15 puandan ziyade ortaya koyduğumuz oyun. Onun da sırrı aile ortamı olması. Şenol hocanın gelmesi, Türk futbolunu bilmesi... Böyle sıcak bir ortamda başarılı olabiliriz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 02:35
  1. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri
  2. A Milli Futbol Takımı
  3. Deniz Türüç
  4. Dorukhan Toköz
  5. Futbol
  6. Milli maçın ardından
  7. Yusuf Yazıcı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rüzgar enerji santralleri için acele kamulaştırma kararları
    1. Rüzgar enerji santralleri için acele..
    2. Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
    3. Filistin Ulusal Konseyinden İsrail'in..
    4. Milli maçın ardından
    5. Çad’da kısmi OHAL 4 ay daha uzatıldı
    6. Deniz Türüç: “Golümü eşime armağan..
    7. Kanada seçime gidiyor
    8. Kağıthane’de iki aile arasında kavga..
    9. Dorukhan Toköz: “Direkt şampiyonaya..
    10. Yusuf Yazıcı: “Benim için..
    11. İsveç'ten Netanyahu'nun seçim vadine..
    12. Şenol Güneş: "İzlanda beraberliği veya..
    13. Nihat Özdemir: "Bugün alınan..
    14. Milli maçın ardından
    15. Bolton'un görevden alınmasının..
    16. Arap Birliği Dışişleri Bakanlarından..
    17. Peygamberimiz'e yapılan saygısızlığa..
    18. Ayvalık’ta 25 Suriyeli düzensiz göçmen..
    19. Ayvalık’ta 38 düzensiz göçmen yakalandı
    20. Balıkesir'de hayvan hırsızlığı
    21. Süper Lig'de 4. hafta maçları ne..
    22. CIA, Soğuk Savaş döneminde gizli..
    23. A Milli Futbol Takımı'nın Moldova zaferi
    24. Türkiye farklı kazandı! İşte, H Grubu..
    25. Bolton ile resmen dalga geçti: Bizi..
    26. Milli maçın ardından
    27. Türkiye'nin bir sonraki maçı kiminle..
    28. Milli maçın ardından
    29. Balıkesir'de 63 düzensiz göçmen..
    30. Kınıkspor’dan alt yapıya tam destek
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Babacan o ülkeye gidiyor! Eş başkanlık için görüşmelere başladı
    Babacan o ülkeye gidiyor! Eş başkanlık için görüşmelere başladı
    CHP'den Diyarbakır'daki annelerin eylemiyle ilgili HDP'ye destek gibi açıklama!
    CHP'den Diyarbakır'daki annelerin eylemiyle ilgili HDP'ye destek gibi açıklama!

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...