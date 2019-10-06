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Milli maç ne zaman saat kaçta? Türkiye Arnavutluk maçı hangi kanalda? EURO 2020 elemeleri

A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ile Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. EURO 2020 elemeleri H Grubunda 6 maçta 5 galibiyet elde ederek liderlik koltuğunda oturan Türkiye, bu kez Arnavutluk maçı sahaya çıkacak. Türkiye Arnavutluk milli maçı için geri sayım şimdiden başladı. Grupta 15 puanla lider durumda bulunan Türkiye Arnavutluk'u mağlup ederek kayıp yaşamak istemiyor. Peki, Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Milli maç ne zaman? İşte milli maça ilişkin detaylar...

06 Ekim 2019 Pazar 19:21
Milli maç ne zaman saat kaçta? Türkiye Arnavutluk maçı hangi kanalda? EURO 2020 elemeleri

A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ile Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. EURO 2020 elemeleri H Grubunda 6 maçta 5 galibiyet elde ederek liderlik koltuğunda oturan Türkiye, bu kez Arnavutluk maçı sahaya çıkacak. Türkiye Arnavutluk milli maçı için geri sayım şimdiden başladı. Grupta 15 puanla lider durumda bulunan Türkiye Arnavutluk'u mağlup ederek kayıp yaşamak istemiyor. Peki, Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Milli maç ne zaman? İşte milli maça ilişkin detaylar...

Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman?

Türkiye Arnavutluk maçı 11 Ekim Cuma günü oynanacak.

Türkiye Arnavutluk maçı saat kaçta?

Türkiye Arnavutluk maçı 21.45'te başlayacak.

Türkiye Arnavutluk maçı hangi kanalda?

Türkiye Arnavutluk maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak. 

A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Fransa maçları aday kadrosu

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Ömer Bayram (Galatasaray).

Orta saha: Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Hakan Çalhanoğlu (Milan).

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).

A Milli Takım, 7 Ekim Pazartesi günü saat 15.00'te Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, aynı gün takımın toplanışı öncesinde bir basın toplantısı düzenleyecek. Tesiste bulunan Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki etkinlik, saat 14.00'te başlayacak.

Arnavutluk maçı öncesindeki tüm çalışmalarını Riva'da yapacak Ay-Yıldızlılar, kampın ilk antrenmanını da 7 Ekim Pazartesi günü saat 18.00'de Riva'da gerçekleştirecek. 

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, 10 Ekim Perşembe günü saat 17.30'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlılar, Arnavutluk maçının son provasını da 18.00'de bu tesiste yapacak.

Türkiye-Arnavutluk karşılaşması 11 Ekim Cuma günü Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak maç, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

A Milli Takım, Fransa ile Saint-Denis şehrinde oynayacağı karşılaşma için 13 Ekim Pazar günü Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 11.45'te bu ülkenin başkenti Paris'e yolculuk edecek. Aynı gün, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, bir futbolcusuyla birlikte saat 19.30'da (TSİ 20.30) Stade de France'da bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milli Takım, bu müsabaka öncesindeki son çalışmasını da 20.00'de (TSİ 21.00) stadyumda yapacak. 

Fransa-Türkiye karşılaşması 14 Ekim Pazartesi günü saat 20.45'te (TSİ 21.45) Stade de France'da oynanacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

A Milli Takım kafilesi, Fransa maçının ardından Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul'a dönecek.

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 19:21
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