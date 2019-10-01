Milli lazer silahı göreve hazır Kabul testlerini başarıyla tamamlayan TÜBİTAK BİLGEM’in tasarlayıp geliştirdiği milli lazer silahı ARMOL, TSK envanterine girmeye hak kazandı.

Milli lazer silahı Araca Monteli Fiber Lazer Sistemi’nin (ARMOL) kabul testleri başarıyla tamamlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla ARMOL’e ilişkin gelişmeyi duyurdu. Varank, test videosuna yer verdiği paylaşımında, “TÜBİTAK BİLGEM’in tasarlayıp geliştirdiği milli lazer silahı ARMOL kabul testlerini başarıyla geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmeye hak kazandı” ifadelerini kullandı. Paylaşımdaki videoda, lazer silahının çelik levhayı deldiği, patlayıcı ve düzenek kablolarını tahrip ettiği, yaklaşan insansız hava aracını (drone) vurarak düşürdüğü görülüyor. Yaklaşık 400 kilogram ağırlığındaki ARMOL’ün ilerleyen dönemde hava araçlarına entegrasyonu da planlanıyor.

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