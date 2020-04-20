  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Milli karatecilerden işitme engelli sporculara videolu destek

2020-04-20 16:13:37 -
Milli karatecilerden işitme engelli sporculara videolu destek

ANKARA (AA) - Karate A Milli Takımı sporcuları, işitme engelli arkadaşlarına videolu mesajla destek verdi.

Türkiye Karate Federasyonunun sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde, milli karateciler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalarına evde devam eden işitme engelli milli karatecilere videolu mesaj gönderdi.

"Bu süreci, hep birlikte el ele vererek aşacağız." diyen mili karateciler, işitme engelli arkadaşlarına moral verdi.

Söz konusu paylaşımda milli karateciler Ali Sofuoğlu, Alparslan Yamanoğlu, Burak Uygur, Dilara Bozan, Eda Eltemur, Emre Vefa Göktaş, Eray Şamdan, Erman Eltemur, Merve Çoban, Serap Özçelik Arapoğlu, Tuba Yakan ile Uğur Aktaş yer aldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı