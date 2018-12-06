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Milli karateciler sezonu Çin'de tamamlayacak

Erkek ve Kadın Karate Milli Takımları, Şanghay kentinde yarın başlayacak Karate 1 A Serisi'nin 4. ve son etabında mücadele edecek

06 Aralık 2018 Perşembe 12:31
Milli karateciler sezonu Çin'de tamamlayacak

ANKARA (AA) - Erkek ve Kadın Karate Milli Takımları, Çin'de yarın başlayacak Karate 1 A Serisi'nde tatamiye çıkacak.

Türkiye Karate Federasyonundan (TKF) yapılan açıklamaya göre, Şanghay kentinde 7-9 Aralık tarihlerinde yapılacak serinin 4. ve son etabıyla milli sporcular sezonu kapatacak.

Müsabakalara 80 ülkeden, bin 176 karatecinin katılması beklenirken, Türkiye’yi 9 kadın, 13 erkek karateci temsil edecek.

Karate 1 A Serisi Şanghay etabında mücadele edecek Türk sporcular ise şunlar:

Kadınlar:

Ferdi Kata: Dilara Eltemur

Kumite 50 kilo: Serap Özçelik Arapoğlu ve Gülsen Demirtürk

Kumite 55 kilo: Tuba Yakan

Kumite 61 kilo: Merve Çoban

Kumite 68 kilo: Eda Eltemur ve Rabia Şentürk

Kumite +68 kilo: Yıldız Aras ve Meltem Hocaoğlu

Erkekler:

Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Mehmet Yakan ve Emre Vefa Göktaş

Kumite 60 kilo: Eray Şamdan ve Aykut Kaya

Kumite 67 kilo: Burak Uygur, Ömer Abdurrahim Özer ve Muratcan Deniz

Kumite 75 kilo: Erman Eltemur ve Murat Öz

Kumite 84 kilo: Uğur Aktaş

Kumite +84 kilo: Alparslan Yamanoğlu ve Rıdvan Kaptan

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 12:31
  1. 7-9 Aralık
  2. Çin
  3. KARATE
  4. Karate 1 A Serisi
  5. Serap Özçelik Arapoğlu
  6. Şangay
  7. Yıldız Aras

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