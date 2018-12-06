Milli karateciler sezonu Çin'de tamamlayacak
Erkek ve Kadın Karate Milli Takımları, Şanghay kentinde yarın başlayacak Karate 1 A Serisi'nin 4. ve son etabında mücadele edecek06 Aralık 2018 Perşembe 12:31
ANKARA (AA) - Erkek ve Kadın Karate Milli Takımları, Çin'de yarın başlayacak Karate 1 A Serisi'nde tatamiye çıkacak.
Türkiye Karate Federasyonundan (TKF) yapılan açıklamaya göre, Şanghay kentinde 7-9 Aralık tarihlerinde yapılacak serinin 4. ve son etabıyla milli sporcular sezonu kapatacak.
Müsabakalara 80 ülkeden, bin 176 karatecinin katılması beklenirken, Türkiye’yi 9 kadın, 13 erkek karateci temsil edecek.
Karate 1 A Serisi Şanghay etabında mücadele edecek Türk sporcular ise şunlar:
Kadınlar:
Ferdi Kata: Dilara Eltemur
Kumite 50 kilo: Serap Özçelik Arapoğlu ve Gülsen Demirtürk
Kumite 55 kilo: Tuba Yakan
Kumite 61 kilo: Merve Çoban
Kumite 68 kilo: Eda Eltemur ve Rabia Şentürk
Kumite +68 kilo: Yıldız Aras ve Meltem Hocaoğlu
Erkekler:
Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Mehmet Yakan ve Emre Vefa Göktaş
Kumite 60 kilo: Eray Şamdan ve Aykut Kaya
Kumite 67 kilo: Burak Uygur, Ömer Abdurrahim Özer ve Muratcan Deniz
Kumite 75 kilo: Erman Eltemur ve Murat Öz
Kumite 84 kilo: Uğur Aktaş
Kumite +84 kilo: Alparslan Yamanoğlu ve Rıdvan Kaptan
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