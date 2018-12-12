Milli judocuların bu yılki son durağı Çin

ANKARA (AA) - Judoda yılın uluslararası son organizasyonu Çin'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 15-16 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Guangzhou Masters 2018'de üç milli sporcu tamamiye çıkacak.

Olimpiyatlara katılım puanı veren organizasyonda Türkiye'yi kadınlarda Kayra Sayit (+78 kilo), erkeklerde ise Bilal Çiloğlu (73 kilo) ve Vedat Albayrak (81 kilo) temsil edecek.