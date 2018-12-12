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Milli judocuların bu yılki son durağı Çin

- Judoda yılın uluslararası son organizasyonu Guangzhou Masters 2018'de Türkiye'yi Kayra Sayit, Bilal Çiloğlu ve Vedat Albayrak temsil edecek

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:05
Milli judocuların bu yılki son durağı Çin

ANKARA (AA) - Judoda yılın uluslararası son organizasyonu Çin'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 15-16 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Guangzhou Masters 2018'de üç milli sporcu tamamiye çıkacak.

Olimpiyatlara katılım puanı veren organizasyonda Türkiye'yi kadınlarda Kayra Sayit (+78 kilo), erkeklerde ise Bilal Çiloğlu (73 kilo) ve Vedat Albayrak (81 kilo) temsil edecek.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 12:05
  1. Bilal Çiloğlu
  2. Çin
  3. Guangzhou Masters
  4. judo
  5. Kayra Sayit
  6. Vedat Albayrak

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