Milli judocuların bu yılki son durağı Çin
- Judoda yılın uluslararası son organizasyonu Guangzhou Masters 2018'de Türkiye'yi Kayra Sayit, Bilal Çiloğlu ve Vedat Albayrak temsil edecek12 Aralık 2018 Çarşamba 12:05
ANKARA (AA) - Judoda yılın uluslararası son organizasyonu Çin'de gerçekleştirilecek.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 15-16 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Guangzhou Masters 2018'de üç milli sporcu tamamiye çıkacak.
Olimpiyatlara katılım puanı veren organizasyonda Türkiye'yi kadınlarda Kayra Sayit (+78 kilo), erkeklerde ise Bilal Çiloğlu (73 kilo) ve Vedat Albayrak (81 kilo) temsil edecek.
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