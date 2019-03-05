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Milli judocular Fas'ta madalya arayacak

- Milliler, olimpiyat puanı veren Marakeş Grand Prix'inde 9 sporcuyla mücadele edecek

05 Mart 2019 Salı 14:59
Milli judocular Fas'ta madalya arayacak


ANKARA (AA) - Milli judocular, Fas'ta düzenlenecek ve olimpiyat puanı kazandıracak Marakeş Grand Prix'inde tatamiye çıkacak.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 8-10 Mart tarihlerindeki organizasyonda milli takım, 8 erkek ve 1 kadın olmak üzere 9 sporcuyla yer alacak.

Milli takım kafilesi, 71 ülkeden 199 kadın ve 288 erkek sporcunun mücadele edeceği organizasyon için yarın hava yoluyla bu ülkeye gidecek.

Marakeş Grand Prix'te mücadele edecek milli takımda şu sporcular yer alacak:


- Kadınlar

+78 kilo: Kayra Sayit Almira


- Erkekler

60 kilo: Bekir Özlü, Samet Kumtaş

66 kilo: Sinan Sandal

73 kilo: Bilal Çiloğlu

81 kilo: Mustafa Koç, Vedat Albayrak

90 kilo: Mert Şişmanlar, Mikail Özerler


- Program


8 Mart Cuma:

Erkekler 60 ve 66 kilo müsabakaları

9 Mart Cumartesi:

Erkekler 73 ve 81 kilo müsabakaları

10 Mart Pazar:

Kadınlar +78 ve erkekler 90 kilo müsabakaları

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 14:59
  1. Fas
  2. judo
  3. Marakeş Grand Prix
  4. Türkiye Judo Federasyonu

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