Milli judocular Fas'ta madalya arayacak - Milliler, olimpiyat puanı veren Marakeş Grand Prix'inde 9 sporcuyla mücadele edecek



ANKARA (AA) - Milli judocular, Fas'ta düzenlenecek ve olimpiyat puanı kazandıracak Marakeş Grand Prix'inde tatamiye çıkacak. Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 8-10 Mart tarihlerindeki organizasyonda milli takım, 8 erkek ve 1 kadın olmak üzere 9 sporcuyla yer alacak. Milli takım kafilesi, 71 ülkeden 199 kadın ve 288 erkek sporcunun mücadele edeceği organizasyon için yarın hava yoluyla bu ülkeye gidecek. Marakeş Grand Prix'te mücadele edecek milli takımda şu sporcular yer alacak:

- Kadınlar +78 kilo: Kayra Sayit Almira

- Erkekler 60 kilo: Bekir Özlü, Samet Kumtaş 66 kilo: Sinan Sandal 73 kilo: Bilal Çiloğlu 81 kilo: Mustafa Koç, Vedat Albayrak 90 kilo: Mert Şişmanlar, Mikail Özerler

- Program

8 Mart Cuma: Erkekler 60 ve 66 kilo müsabakaları 9 Mart Cumartesi: Erkekler 73 ve 81 kilo müsabakaları 10 Mart Pazar: Kadınlar +78 ve erkekler 90 kilo müsabakaları

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