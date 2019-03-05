Milli judocular Fas'ta madalya arayacak
- Milliler, olimpiyat puanı veren Marakeş Grand Prix'inde 9 sporcuyla mücadele edecek05 Mart 2019 Salı 14:59
ANKARA (AA) - Milli judocular, Fas'ta düzenlenecek ve olimpiyat puanı kazandıracak Marakeş Grand Prix'inde tatamiye çıkacak.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 8-10 Mart tarihlerindeki organizasyonda milli takım, 8 erkek ve 1 kadın olmak üzere 9 sporcuyla yer alacak.
Milli takım kafilesi, 71 ülkeden 199 kadın ve 288 erkek sporcunun mücadele edeceği organizasyon için yarın hava yoluyla bu ülkeye gidecek.
Marakeş Grand Prix'te mücadele edecek milli takımda şu sporcular yer alacak:
- Kadınlar
+78 kilo: Kayra Sayit Almira
- Erkekler
60 kilo: Bekir Özlü, Samet Kumtaş
66 kilo: Sinan Sandal
73 kilo: Bilal Çiloğlu
81 kilo: Mustafa Koç, Vedat Albayrak
90 kilo: Mert Şişmanlar, Mikail Özerler
- Program
8 Mart Cuma:
Erkekler 60 ve 66 kilo müsabakaları
9 Mart Cumartesi:
Erkekler 73 ve 81 kilo müsabakaları
10 Mart Pazar:
Kadınlar +78 ve erkekler 90 kilo müsabakaları
YORUM YAZ