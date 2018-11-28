"Milli; İslam'a, Şeriat'a ait demektir..." İlahiyatçılardan çok sert piyango çıkışı!

Kumar aracı "Milli Piyango"nun yılbaşı çekilişi, “haramlık” tartışmasını yeniden gündeme getirdi. Emek harcamadan zenginlik hayali kurarak bu tür oyunlarına yönelen vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan İlahiyatçılar, İslam hukuku çerçevesinde kumarın her çeşidinin haram olduğunu vurguladı. Milat gazetesinden Ezgi Çelik'in haberine göre, "milli piyango"nun devlet eliyle günaha teşvik ettiğini savunan İlahiyatçılar, Müslüman’ın helal aşına haram katıldığını ve isminin içinde milli geçen bu durumun artık sonlandırılması gerektiğini vurguladı.

"Yanlıştan dönmenin hazırlıkları yapılmalı"

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, "milli piyango"nun devlet eliyle günaha teşvik ettiğini ifade etti. Milli ifadelerle devletin kumar gibi sömürü sistemlerinin içinde yer almaması gerektiğini kaydeden Bayraktutar, ülkemizin başına bela olan bu sömürü sisteminin artık son bulması gerektiğini dile getirdi. Bayraktutar, “Bizler her yıl bıkmadan bu işin yanlış olduğunu hatırlattığımız halde hala bu tarz bir sömürü sisteminin devam ediyor olması bizleri derinden üzmektedir. Müslüman’ın helal aşına haram katıldığı gibi isminin içinde milli geçen bu durumun artık sonlandırılması gerekmektedir. Milli piyangonun özelleştirilmesini değil, ülke gündeminden çıkarılmasını talep ediyoruz. Dünyanın birçok yerinde bu tarz şans oyunları var diye bizde de olacağı anlamına gelmez. Biz inançları olan bir milletiz ki bizim inancımızda emek verilmeden kazanma gibi bir olgu hiç bir surette kabul edilemez. Bu bir sömürüdür ve yapılması son derece yanlıştır. Devletin bu durumu artık değerlendirmesi gerekmektedir. Yanlıştan dönmenin hazırlıkları yapılmalı ve bu durumdan kurtulmalıyız” açıklamalarında bulundu.

"Milli piyango dediğimiz faaliyet ise resmi bir kumardır"

Tüm İlahiyat Fakülteleri ve Yüksek İslam Enstitüleri Derneği (TİYEMDER) Onursal Başkanı Selahattin Yazıcı, ise konuya ilişkin şöyle konuştu:

“Milli kelimesi, İslam’a, dine, yani millete ait, milletle alakalı ve millete mensup demektir. Millet kelimesi İslam manasına geldiği için milli kavramı da İslam’a ve şeriata ait olan demektir. Millet ve milli kelimelerinin anlamı yanlış deklare edilerek adeta ‘Ulus’ gibi yâda bir ırkın adı gibi anlatılmaktadır. Dolayısıyla milli demek dini demektir. Milli piyango dediğimiz faaliyet ise resmi bir kumardır. Burada milli ifadesinin kullanımı yanlıştır. Kumarın kendisi dini olamaz. İslam hukuk çerçevesinde kumarın her çeşidi yasaklanmıştır. Milyonlarca insanın para vererek, umutlarının yerle bir olduğu bir faaliyet dinimize aykırıdır. Milletimizi bu konuda bilgilendirmemiz gerekmektedir. Piyango, bir şans oyunudur ve haramdır. Adının milli olması utanç vericidir. Sadece resmi olan ve milli olmayan bir faaliyetin milli olarak adlandırılması Türkiye gibi büyük bir devlete yakışmamaktadır” ifadelerini kullandı.