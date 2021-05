Milli İrade Platformu’ndan Mısır’a, ‘Refah Sınır Kapısı’ çağrısı: Kapıyı Gazze’ye yardımlar için açın

Gazze'ye insani yardımın gerekliliği artarak olağanüstü bir noktaya ulaştığı belirtilen bildiri, ‘Türkiyeli STK’lardan Mısır devletine çağrı’ başlığıyla Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak hazırlandı. Bildiride şu ifadelere yer verildi:

“İsrail geçtiğimiz haftalarda Kudüs'te başlatmış olduğu işgal ve güç kullanımını gittikçe arttırdı ve saldırıları Gazze'ye taşıdı.

Yüzlerce masum sivilin ölmesine ve yaralanmasına sebep oldu.

Yıllardır uygulanan politika ve abluka neticesinde; Gazze, açık hava hapishanesine dönüştü. İsrail'in yıllardır abluka altına aldığı sivil halktan gıda ve ilacı kesmesi, eğitim ve sağlık maksadıyla kullanılan binaları vurması, kitle imha silahları kullanarak sivilleri hedef alması, yaşanan insani krizi daha da arttırdı. İsrail'in bu saldırılarda açık bir şekilde savaş suçu işlediği gözükmektedir.

Burada yaşayan çok sayıda Filistinli, saldırılardan şiddetli biçimde etkilenmiş, evrensel insan haklarının en temel prensiplerinden bile mahrum kalmıştır.

Gazze, bu yaşananların ardından insani krizin boyutlarının çok daha arttığı, acilen uluslararası kurumların devreye girerek önlem alması ve koridor açması gereken bir yer haline gelmiştir. Bu süreçte Mısır'ın hastane kullanımını Gazzelilere açması olumlu karşılanırken bizleri hem bugüne hem geleceğe dair umutlandıran gelişmelerden biri olmuştur. Mısır'ın duyarlı davranışının, vicdan sahibi toplumlarda daha da geniş yankı sağlayacağına inanıyoruz. Ancak İsrail'in son saldırılarıyla Gazze'ye insani yardımın gerekliliği artarak olağanüstü bir noktaya ulaşmıştır.

Yaşanan bu insani krizin daha da büyümemesi adına uluslararası toplum ve kamuoyu harekete geçmeli ve Gazze'ye acilen Refah Sınır Kapısı üzerinden koridor açılmalı, yardımların ve ilaçların şehre girmesine müsaade edilmeli, Gazzelilerin temel insani haklara erişimi için gerekli adımlar atılmalıdır. Türkiye'deki sivil toplum ve yardım kuruluşları olarak Mısır'ın, Refah Sınır Kapısı'ndan yardımların geçişine müsaade ederek bu insani krizi çözmede çok belirleyici olacağını düşünüyor ve Mısır devletinin bu konuda gerekli duyarlılığı göstereceğine inanıyoruz.”

نداء من منظمات المجتمع المدني التركية إلى الدولة المصرية

لقد زادت اسرائيل في الأسابيع الأخيرة تدريجيا من وتيرة استخدامها للقوة في القدس ونقلت الاعتداءات إلى غزة أيضا، وتسبب ذلك في مقتل وجرح مئات المدنيين الأبرياء.

نتيجة للحصار المطبّق منذ سنوات، تحولت غزة الى سجن كبير. وقد أدى قطع إسرائيل للغذاء والدواء عن السكان المدنيين الذين تحاصرهم منذ سنوات، وتدمير المباني المستخدمة لأغراض التعليم والصحة، واستهداف المدنيين باستخدام أسلحة الدمار الشامل، إلى تكريس الأزمة الإنسانية. إن إسرائيل بهذه الهجمات قد ارتكبت جريمة حرب بشكل واضح.

إن العديد من الفلسطينيين الذين يعيشون هناك تضرروا بشدة من هذه الهجمات، وحُرموا حتى من أبسط المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان العالمية.

بعد هذه الأحداث، تعمقت أبعاد الأزمة الإنسانية في غزة كثيرًا، وتحتاج المؤسسات الدولية إلى التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة وإيجاد ممر لهذه العملية، وبينما قد تم الترحيب بفتح مصر للمستشفيات لسكان غزة، فإن هذا أحد التطورات التي جعلتنا متفائلين بهذا الدور اليوم وفي المستقبل.

إننا نعتقد أن سلوك مصر الإيجابي والحساس سيكون له تداعيات إيجابية أوسع في ضمير ووجدان المجتمعات. لكن مع الهجمات الإسرائيلية الأخيرة، وصلت ضرورة المساعدات الإنسانية لغزة إلى حالة استثنائية. ومن أجل منع تفاقم هذه الأزمة الإنسانية، يجب على المجتمع والرأي العام الدولي اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لفتح ممر إلى غزة والسماح للمساعدات والأدوية بدخول غزة من خلال معبر رفح الحدودي. كما ينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل تأمين حقوق الإنسان الأساسية في غزة.

كمجتمع مدني ومنظمات إغاثة في تركيا، نعتقد أن موقف مصر سيكون فعّالا للغاية في حل هذه الأزمة الإنسانية من خلال السماح بمرور المساعدات من بوابة معبر رفح ونعتقد أن الدولة المصرية ستظهر الاهتمام والحساسية اللازمة في هذا الشأن.

منتدى الإرادة الوطنية

A CALL FROM TURKISH NGOs TO THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT

Israel has gradually increased the invasion and use of brute force that it has launched in Al Quds in last weeks and carried attacks to Gaza.

It has caused the deaths and injuries of hundreds of innocent civilians.

In consequence of the policy and blockade which implemented for years; Gaza has turned into an open-air prison.Israel's cutting off food and medicine from the civilian population who suffer blockade for years, shooting and razing down education and health premises, targeting civilians by using weapons of mass destruction have escalated the humanitarian crisis beyond endurance. It seems that Israel clearly committed a crime of war through these attacks.

Many Palestinians living here have been profoundly affected by the attacks and have been stripped of the basic principles of universal human rights.

After these incidents, Gaza has turned into a place where the dimensions of the humanitarian crisis have increased much more, and international institutions immediately need to step in, take measures and open a corridor.

While Egypt was welcomed to open its hospitals to Gazans within this period, it was one of the developments that made us hopeful both for today and for the future. We believe this responsible and sensitive act of Egypt will have wider repercussion in conscientious societies. However, the necessity of humanitarian assistance to Gaza has reached an extraordinary point due to the latest and increasing attacks of Israel.

In order to prevent from this worsening humanitarian crisis, the international community and the public opinion should take action: A corridor should be opened in Gaza through the Rafah Border Crossing, the transfer of humanitarian aid and medicines should be allowed to the city, and necessary steps should be taken for Gazans' access to basic human rights.

As non-governmental civil society organizations (NGOs) and relief funds in Turkey, we believe that Egypt will be quite decisive in solving this humanitarian crisis by allowing the passage of aids from the Rafah Border Crossing and that the State of Egypt will show necessary sensitivity in this regard.