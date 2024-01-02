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Gündem Milli İrade Platformu'ndan Galata Köprüsü'ndeki eylem için teşekkür mesajı!
Gündem

Milli İrade Platformu'ndan Galata Köprüsü'ndeki eylem için teşekkür mesajı!

Yeniakit Publisher
2024-01-02 19:45:00 - 2024-01-02 19:50:24
Milli İrade Platformu'ndan Galata Köprüsü'ndeki eylem için teşekkür mesajı!

Milli İrade Platformu sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda Galata Köprüsü'ndeki Filistin eylemine katılan vatandaşlara teşekkür etti.

Yeni ilk saatlerinde yüz binlerce vatandaşın Galata Köprüsü'nde katıldığı miting Türkiye'de büyük ses getirdi.

Mitinge ilişkin paylaşımda bulunan Milli İrade Platformu, katılımcılara ve mitingi destekleyenlere teşekkür etti.

Mesajda, "Galata Köprüsü’ne akın eden yüz binlerce vatandaşımıza, Sivil Toplum Kuruluşlarımıza, basın mensuplarımıza, fiziken yanımızda bulunamasalar da duaları ve kalpleriyle bizlere destek olan milyonlarca vatandaşımıza teşekkür ediyoruz." denildi.

Milli İrade Platformu'nun açıklamasının tamamı şöyle: 


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