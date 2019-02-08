0553 313 94 23

Milli ilaçta kenevir dönemi... Kanser ve ALS...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’de yerli kenevir üretimine başlanacağı yönünde yaptığı açıklama, uyuşturucu madde imalatıyla özdeşleştirilen kenevirin farklı kullanım alanları ve faydalarını yeniden gündeme taşıdı.

08 Şubat 2019 Cuma 06:18
Milli ilaçta kenevir dönemi... Kanser ve ALS...

Kenevir’in milli ilaç atılımında da büyük bir katkısı olabileceğini anlatan Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Kendir Enstitüsü Başkanı Dr. Erdem Ulaş, “Kenevir kanser ALS gibi hastalıklar başta olmak üzere 250 hastalığa fayda sağlayabilecek içeriğe sahip” dedi.

Piyasaya büyük katkı

Kenevirin ilaç piyasasına da büyük bir katkısı olacağını anlatan Ulaş, “1 tonluk (dişi) kenevirin saf yağı 15 bin avro civarında. Ayrıca antibakteriyel ipliğinden dolayı pantolondan plastik ürünlerinin tamamına dek birçok ürün kenevirden üretilebiliyor. Kenevir AIDS, kanser gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılırken, kemoterapi ve radyasyonun etkisini de azaltıyor” şeklinde konuştu.

Sağlık açısından da faydaları var

Doktor Erdem Ulaş, kenevir tohumlarının yüksek ısıya maruz kalmadan sıkılmasıyla kenevir yağı elde edildiğini söyledi. Bu yağın gıdaların hazırlanmasında ve pişirilmesinde kullanılabildiğini kaydeden Doktor Ulaş, “Sağlık için zararlı olan doymuş yağları az miktarda içerir ve besin değeri yüksektir. Kenevir yağı kötü kolesterolü düşürür, iyi kolesterolü yükseltir. Kalp sağlığını olumsuz yönde etkileyen rahatsızlıkları yok eder ve kan basıncını düşürür. Kenevir yağı, potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko, demir ve fosfor gibi birçok mineral maddeye sahiptir. Kenevir yağı hormonların dengelenmesi sağlar. Özellikle menopoz dönemindeki kadınlara fayda sağlayarak menopoz dönemi sağlığını destekler. Kenevir yağı omega-3 ve omega-6 kaynağı olduğu için kalp ve damar sağlığını korur. Omega-6 yağ asidi olan GLA açısından da zengindir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Yeni Şafak

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 06:18
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suudi Prens, Kaşıkçı cinayetinin sinyalini bir yıl önceden vermiş
    1. Suudi Prens, Kaşıkçı cinayetinin..
    2. CHP'de sular durulmuyor! Maltepe İlçe..
    3. Rusya kilidi kırıldı, kapı açıldı!..
    4. Endonezya'da bir evde kilitli tutulan..
    5. Uçak enkazındaki cesedin Sala'ya ait..
    6. FETÖ'cü Kanter ile takımı yollarını..
    7. Maduro destekçileri ile Bolivar..
    8. Meteoroloji uyardı! Yağmura dikkat
    9. Günlük geliri tam 375 milyon dolar
    10. Milli ilaçta kenevir dönemi... Kanser..
    11. ABD medyasından bomba iddia... Terör..
    12. Soyer'in yerine adaydı... Çekildi
    13. Bolu'da korkunç cinayet!
    14. Açıklamalar peş peşe geldi.....
    15. KDC'de muhalif Fayulu'dan Afrika..
    16. Mali'de 3 ayda 5 bin isyancı silah..
    17. Amazon'un CEO'su Bezos'a şantaj iddiası
    18. Asansörde mahsur kalan iki kişi..
    19. Başkentte trafik kazaları: 3 yaralı
    20. Burkina Faso'da askeri karakola..
    Venezuela'da kriz derinleşiyor! Barikat kurdular
    Venezuela'da kriz derinleşiyor! Barikat kurdular
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    Dünya devinde deprem! İstifa etti
    Dünya devinde deprem! İstifa etti
    Çipras'ın Türkiye ziyaretinin amacı belli oldu!
    Çipras'ın Türkiye ziyaretinin amacı belli oldu!
    Fatih Erbakan'ın A-Takımı ve partinin sloganı belli oldu
    Fatih Erbakan'ın A-Takımı ve partinin sloganı belli oldu

    Günün Karikatürü

    08 Şubat 2019
    Son anket sonuçları: Cumhur İttifakı'nın yüzde 87'si...
    Son anket sonuçları: Cumhur İttifakı'nın yüzde 87'si...
    Darbe sever ABD'den Türkiye'ye küstah teklif: Siz de tanıyın!
    Darbe sever ABD'den Türkiye'ye küstah teklif: Siz de tanıyın!