0553 313 94 23

Milli hentbolcular, 2020 Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi hedefliyor

- A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü İlker Şentürk:"Hedefimiz Kuzey Makedonya'yı yenerek, son iki maçtan alacağımız puanlarla 2020 Avrupa Şampiyonası'na gitmektir"- "(A Milli Futbol Takımı'na İzlanda'da yapılan saygısızlık) A Milli Futbol Takımımız, Türkiye adına en güzel cevabı sahada verecektir"

11 Haziran 2019 Salı 12:39
Milli hentbolcular, 2020 Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi hedefliyor


ESKİŞEHİR (AA) - Hentbolda, 2020 Avrupa Şampiyonası 3. Eleme Grubu'nda yarın Kuzey Makedonya ile karşılaşacak Türkiye A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın başantrenörü İlker Şentürk, bu maçı kazanıp kalan iki müsabakadan alacakları puanlarla Avrupa Şampiyonası'na katılmayı hedeflediklerini söyledi.

Şentürk, maçın yapılacağı Porsuk Spor Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında, Eskişehir'in A Milli Hentbol Takımı'nın adeta evi haline geldiğini vurguladı.

Kentteki taraftar desteğinden mutluluk duyduklarını belirten Şentürk, şöyle konuştu:

"İyi bir ekip oluşturduk. Hedefimiz Kuzey Makedonya'yı yenerek, son iki maçtan alacağımız puanlarla 2020 Avrupa Şampiyonası'na gitmektir. Avrupa Hentbol Şampiyonası'na katılan ilk oyuncular ve teknik ekip olmak istiyoruz. Türk hentbolunu bir adım ileriye taşımayı amaçlıyoruz. Kuzey Makedonya maçına iyi hazırlandık. Taraftarın desteğiyle iyi maç çıkartacağımızı düşünüyorum. Vatanımız ve Türk bayrağı için çalışıyoruz, Türkiye'yi iyi temsil etmeye çalışıyoruz."

İlker Şentürk, maç öncesi takımda eksik oyuncu bulunmadığını dile getirdi.

A Milli Futbol Takımı'na İzlanda'da yapılan saygısızlığın hatırlatılması üzerine Şentürk, "Yapılanları doğru bulmuyorum. Biz de grupta İzlanda ile karşılaşacağız ve bu ülkeye gideceğiz. Bize de böyle bir uygulama yapılır mı diye kuşku yaşıyoruz. A Milli Futbol Takımımız, Türkiye adına en güzel cevabı sahadaverecektir." ifadelerini kullandı.

Oyunculardan Ömer Ozan Arifoğlu ve Alp Eren Pektaş ise yarın taraftar desteğini hissetmek istediklerini anlattı.

Türkiye ile Kuzey Makedonya milli hentbol takımları, yarın saat 19.00'da Porsuk Spor Salonu'nda karşılaşacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 12:39
  1. Eskişehir
  2. HENTBOL
  3. Kuzey Makedonya
  4. türkiye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diş eti hastalığı şeker habercisi olabilir
    1. Diş eti hastalığı şeker habercisi..
    2. Başkan Özcan kursiyerleri yalnız..
    3. Bilecik’te Şeyh Edebali Türbesi’nin..
    4. İsrailli Bakan'dan Mescid-i Aksa'ya..
    5. Pençe Harekatı sonrası harekete..
    6. Vali Demirtaş, en çok atık toplayan..
    7. Ağaçtan düştü belini kırdı
    8. Milli hentbolcular, 2020 Avrupa..
    9. Hatayspor Kulübünde olağanüstü kongre..
    10. Krize ilişkin çarpıcı açıklama!..
    11. Türkiye’de 40 bin kişiMS hastası
    12. Mızraklı: "Çocuk eksenli çalışmalar..
    13. "23 Haziran'da tek bir oyumuza halel..
    14. Aliağa Belediyesinin her ay bir kitap..
    15. Sivas’ta “Robot Şenliği”
    16. Ekmekte zehre genç “Tırpan”
    17. "Sokağın tatları" Akasya’da
    18. Bebek ölüm hızının en yüksek olduğu il..
    19. 160 DTO üyesi, Barselona yolcusu
    20. "Rusya ile 100 milyar dolarlık ticaret..
    21. Vali Deniz, MUDER’i ağırladı
    22. Başkan Tuncel, Atburgazlılara verdiği..
    23. 20 dolarlık telefonlar dünyayı..
    24. Eskişehir’de şimşekli gece
    25. Medipol Başakşehir, Okan Buruk ile..
    26. Tokat’ta 6 ürün için coğrafi işaret..
    27. 610 milyonluk filoya rağmen vergi..
    28. Konya’da 3. yüzyıla dayanan tarihi..
    29. Sinop’ta boğulmalara karşı önlem
    30. (Özel) Mersin’de son 5 yılda denizden..
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    Ve proje raydan çıktı
    Ve proje raydan çıktı