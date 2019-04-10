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Milli helikopterimiz Atak'a, yerli toplar geliyor! Seri üretime yakında geçilecek

Yerli ve milli üretimimiz olan Atak helikopterilerinde kullanılan 20 milimetrelik burun topu, artık Türkiye'de üretilecek. 30 ay içerisinde 4 prototipin tamamlanmasının ardından seri üretime geçilecek.

10 Nisan 2019 Çarşamba 19:20
Milli helikopterimiz Atak'a, yerli toplar geliyor! Seri üretime yakında geçilecek

TUSAŞ tarafından üretilen ve Pakistan ile imzalanan ihracat sözleşmesinin ardından Latin Amerika ülkelerinin de dikkatini çeken yerli Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri ATAK'ın burun kısmında yer alan 20 mm'lik toplar, artık Türkiye'de üretilecek.

Sözleşme imzalandı

Savunma Sanayi Başkanlığı, 'Cumhurbaşkanlığı İkinci 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan '20 MM Top Geliştirilmesi Projesi için TR Mekatronik Sistemler AŞ ile sözleşme imzalandı.

30 ay içerisinde tamamlanacak

Projeye göre, 20 mm burun topunun tüm kritik alt sistemleri ve bileşenleri yurtiçinde tasarlanacak ve 30 ay içerisinde prototipler üretilecek.

Farklı platformlarda da kullanılacak

Seri üretime geçilmesinin ardından sistem farklı kara, hava ve deniz platformlarında da kullanılacak.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 19:20
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