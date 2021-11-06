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Teknoloji Milli hava savunma sistemi SİPER'den gururlandıran başarı
Teknoloji

Milli hava savunma sistemi SİPER'den gururlandıran başarı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, uzun menzilli milli hava savunma sistemi SİPER ile ilgili yeni gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 12:56:00 - 2021-11-06 12:56:34

Türk savunma sanayisi tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yüksek irtifa uzun menzilli hava savunma füzesi Siper'in atış testi başarıyla yapıldı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun menzilli ve çok katmanlı milli hava savunma sistemimiz Siper'in geliştirme çalışmalarında bir aşamayı daha başarıyla tamamladık. 2023 yılında envantere almayı planladığımız Siper ile Gökvatanımıza karşı bütün tehditleri en güçlü şekilde bertaraf edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Teste ilişkin paylaştığı videoda değerlendirmelerde bulunan Demir, şunları kaydetti:

"Hava savunma sistemlerimizin yolculuğuna devam ediyoruz. Adım adım olan bu yolculukta çeşitli kademelerdeki sistemlerimizi devreye koyduk ve şu anda daha ileri kademelere doğru olan yolculuğumuzda Siper'e doğru hedeflerimize yürüyoruz. Siper yolculuğumuzun testlerinden birisini daha gerçekleştirdik. Giderek artan menzil ve irtifalarda testlerimiz devam ediyor. Çeşitli mesafelerde ürünler çıkmaya devam edecek. Siper hedefimize geçtiğimiz günde ülkemizde 5-6 çeşit hava savunma sistemimizin devrede olduğunu göreceğiz."

Siper füzesi, Türkiye'nin katmanlı hava savunma ihtiyacının milli imkanlarla karşılanması açısından büyük önem taşıyor. Bölge hava savunması kapsamında stratejik tesislerin düşman taarruzlarına karşı korunması amacıyla geliştirilen Siper, uzun menzilde ve dağıtık mimaride hava savunması sağlanmasına imkan verecek. Proje ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE iş ortaklığı ile yürütülüyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla yerli sistemlere katmanlı bir hava savunması oluşturulması amaçlanıyor.

Bu kapsamda 2019 yılında Korkut sistemlerinin seri üretimi kapsamındaki ilk teslimatı gerçekleştirilirken daha sonra araçtan atılan 4 kilometre irtifa ve 8 kilometre menzile kadar etkili Sungur hizmete alındı.

Alçak irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR-A+ füzesinin teslimatlarına başlanırken Hisar-O+ füzesinin seri üretimi başladı. HİSAR A+ sisteminin önleme menzili 15 kilometre iken HİSAR O+ sistemininki 25 kilometreyi buluyor. Siper'in ise S-400 ile rekabet edebilir bir seviyede olması amaçlanıyor.

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