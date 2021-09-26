Milli hava savunma sistemi HİSAR'da heyecanlandıran gelişme! Teslimat tarihi belli oldu

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından 2011 yılında sözleşmesi imzalanan HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Projesi kapsamında teslimat faaliyetleri başlıyor. Edinilen bilgiye göre; HİSAR-O+’ın kabul testi atışları, Ekim 2021’de icra edilecek. Kabul testlerinin başarılı sonuçlanmasının ardından teslimat faaliyetlerine de daha önce açıklanan 2022 yılının aksine, bu yıl başlanılacak.

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, ASELSAN, Roketsan ve TÜBİTAK-SAGE yetkililerinin katılımının beklendiği testlerin ardından HİSAR-O+, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullanımına sunulacak. HİSAR-O+’ın kullanıcıları, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı olacak. Ancak Roketsan tarafından geliştirilen RF başlıklı HİSAR-RF füzesinin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılacağı tahmin ediliyor.

HİSAR-O+ Hava Savunma Füzesi

Bilindiği üzere HİSAR-O füzesi, daha da geliştirilmiş ‘HİSAR-O+’ olarak revize edilmişti. Bu geliştirme faaliyetlerinin ardından Orta İrtifa HSFS’de kullanılacak görüntüleyici kızılötesi arayıcı (IIR) başlığa sahip füzenin menzili, 25 kilometreye çıkarıldı.

HİSAR-O+ ile sabit birliklerin ve kritik tesislerin hava savunması kapsamında; sabit ve döner kanatlı hava araçlarının, seyir füzelerinin, insansız hava araçlarının ve havadan karaya atılan füzelerin önlenmesi amaçlanıyor.

Roketsan tarafından geliştirilen HİSAR-O+, dağıtık mimarisi sayesinde esnek konuşlanma avantajına sahip olup, Atış Kontrol Merkezi, FFS, Orta İrtifa Füzesi, Orta İrtifa Hava Savunma Radarı, Elektro-Optik Sistem, Erken İhbar Merkezleri Arayüzü Link-16 Sistemi ve Füze Taşıma ve Yükleme Sisteminden oluşuyor.

HİSAR-O+ için seri üretim sözleşmesi imzalandı

Savunma Sanayii Başkanlığı, HİSAR-O+ Projesi’nin daha da hızlandırılması için bu yıl içerisinde önemli bir adım attı. HİSAR-O+ Seri Üretim Sözleşmesi, SSB ile ASELSAN-Roketsan iş ortaklığı arasında bu yılın ikinci yarısında imzalandı. Sözleşme kapsamındaki teslimatların, 2024’e kadar gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Edinilen bilgiye göre; HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (OİHSFS) Seri Üretim Sözleşmesi kapsamında ASELSAN’ın payı, 103.625.308,95 Avro ve 481.738.647,44 TL değerinde. Roketsan’ın payı ise açıklanmadı.

Hatırlanacağı üzere; Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR-A+ da bu yıl içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmişti.

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