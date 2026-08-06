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Gündem Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tarihi zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki dev toplantı sona erdi!
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tarihi zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki dev toplantı sona erdi!

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tarihi zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki dev toplantı sona erdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen kritik zirve 2 saat 15 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı 2 saat 15 dakika sürdü.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, "Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler ele alınmış; ülkemizin ve bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahının teminat altına alınması istikametinde tarihî bir merhaleyi teşkil eden çalışmaların müteakip aşamalarına ilişkin istişarelerde bulunulmuştur" denildi

MGK toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı: Ana gündem çerçeve yasa!
MGK toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı: Ana gündem çerçeve yasa!

Gündem

MGK toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı: Ana gündem çerçeve yasa!

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