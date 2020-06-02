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Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-06-02 19:00:40 -
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı, 3 saat 20 dakika sürdü.

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