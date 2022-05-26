Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ne zaman toplanacak? Milli Güvenlik Kurulu kararları neler?
Pek çok kişi Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ne zaman yapılacağını, toplantıda hangi konuların görüşüleceğini merak ediyor. Peki, MGK toplantısı bitti mi? MGK toplantısı kararları:
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ne zaman gerçekleşeceği merak ediliyor. Peki, MGK toplantısında hangi konular görüşülecek?
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ne zaman toplanacak? Milli Güvenlik Kurulu kararları neler?
MGK Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Toplantıda Suriye'ye operasyon kararı çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Toplantı sona erdiğinde gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.