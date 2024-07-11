Milli gururumuz TÜRKSAT-6A ABD basınında yankı uyandırdı!

Dünya'nın çevresinde Dünya ile aynı dönüş süresine sahip 'jeostatik yörüngeye' yerleştirilen ilk Türk uydusu, TÜRKSAT-6A oldu. ASELSAN'ın Ku-Band ve X-Band iletişim aygıtlarıyla teçhiz ettiği millî uydu, Amerikan savunma basınında analiz edildi. Yerden 35 bin kilometre yüksekte görev yapan TÜRKSAT-6A, Türkiye'nin uzay yolculuğunda dev bir adımı temsil ediyor.

Türkiye, yüzde 81'i millî imkanlarla üretilen TÜRSAT-6A uydusunu 9 Temmuz 2024 tarihinde uzaya yolladı. SpaceX şirketine ait Falcon roketiyle uzaya götürülen uydu, 42 derece doğu boylamında yaklaşık 35 bin kilometre irtifaya yerleşti.

Türkiye Uzay Ajansı, TÜBİTAK UZAY, Türksat AŞ, ASELSAN, C2Tech ve TUSAŞ ortaklığıyla 10 yılda hazır hale getirilen uydu, bu denli yüksek irtifada görev yapan ilk Türk uzay aracı oldu.

'GEO' kısaltmasıyla bilinen jeostatik yörüngede görev yapacak TÜRKSAT-6A, Dünya'nın çevresinde Dünya ile aynı dönme süresine sahip irtifada yol alacak.

Askerî haberleşme kabiliyeti açısından da son derece kritik önemde görülen TÜRKSAT-6A, ASELSAN uzmanlığıyla inşa edilmiş Ku-Band ve X-Band frekanslarına sahip durumda.

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Yeryüzünde yaklaşık 5 milyarlık bir nüfus TÜRKSAT-6A'nın kapsama alanına giriyor. Millî uydu, üzerindeki ateşleme sistemleriyle uzayda yörünge düzeltme işlemi de yapabiliyor.

Türkiye'nin, TÜRKSAT-6A öncesinde 5'i haberleşme (TÜRKSAT-3A, TÜRKSAT-4A, TÜRKSAT-4B, TÜRKSAT-5A, TÜRKSAT-5B) ve 3'ü gözlem (GÖKTÜRK-1, GÖKTÜRK-2 ve İMECE) olmak üzere aktif 8 uydusu bulunuyordu. TÜRKSAT-6A, filonun 9. faal uydusu haline geldi.

Çarpıcı yetenekleriyle Türkiye'nin uzay yolculuğunda yeni bir aşamayı temsil eden TÜRKSAT-6A, Amerikan basınında ilgi odağı oldu.

ABD savunma basınının önde gelen yayın organı Breaking Defense, uzman görüşleriyle hazırladığı haberde TÜRKSAT-6A'yı masaya yatırdı.

Askerî muhabere teknolojisiyle mücehhez aracın Türkiye'nin yerli uydusu olduğuna vurgu yapan haberde, Körfez ülkelerinin Türk savunma sanayiine artık daha fazla yönelebileceği kaydedildi.

ABD BASINI TÜRKSAT-6A'YI BÖYLE ANLATTI

Jeostatik yörüngeye ilk kez bir Türk uydusunun yerleşmiş bulunduğunu kaydeden Breaking Defense yayınladığı haberde şu ifadeleri kullandı:

TÜRKSAT-6A'nın yörüngesi Türkiye, Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Asya'nın da aralarında bulunduğu geniş bir coğrafyayı kapsayacak şekilde ayarlandı.

Savunma Savunma Başkanlığı'nın eski yetkilisi, şu anda İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde profesör olan Sıtkı Egeli, T6A hakkında şunu söylüyor:

"Yaklaşık 15 yıl önce belirlenen iddialı bir hedef meyvesini verdi: Türk yapımı bir uyduyu GEO'ya yerleştirmek... Son yıllarda birkaç Türk yapımı uydu uzaya gönderilmiş ve LEO'ya (alçak yörünge) yerleşmişti. Dahası, Türk yapımı uydular şimdiye kadar gözlem görevleriyle sınırlıydı."

TÜRKSAT-6A Türk elektronik devi ASELSAN tarafından üretilen Ku-Band ve X-Band iletişim yükleriyle donatıldı. ASELSAN bu yüklerin yaklaşık 15 yıl boyunca görevde kalacağını bildiriyor.

SAVAŞ UÇAKLARI İÇİN GELİŞMİŞ İLETİŞİM HİZMETİ

RANE ağının Ortadoğu ve Kuzey Afrika analisti Ryan Bohl ise savunma alanındaki tüm yeteneklerin anahtarının X-Band kabiliyeti olduğuna dikkat çekiyor. Bohl şunları söylüyor:

"TÜRKSAT-6A'nın en büyük askerî uygulaması gelişmiş askerî iletişimidir. X-Band iletişimleri Türk kuvvetlerine uzak ve/veya daha yüksek hava müdahalesi seviyelerine sahip bölgelerdeki kuvvetler için gelişmiş iletişim hizmeti sağlayacaktır.

Bu ayrıca Türkiye'nin mevcut NATO uydu ağının aksine, başkalarıyla paylaşmak zorunda kalmayacağı bir sistem olacak. Türk kuvvetlerine uzay iletişimi alanında öncelik ve daha fazla esneklik sağlayacak."

Atlantik Konseyi'nin Scowcroft Ortadoğu Güvenlik Girişimi'nde kıdemli araştırmacı ve Katar Üniversitesi'nde yardımcı doçent Ali Bakır da TÜRKSAT-6A'nın Türkiye'yi SİHA ve uçakların ardından bir başka prestijli listeye yerleşmesini sağladığını kaydediyor.

KÖRFEZ ÜLKELERİ TÜRKİYE'YE DAHA ÇOK YAKLAŞACAK

"Türkiye artık kendi iletişim uydusunu üretebilen 10 ülkeden biri" diyen Bakır, şu yorumda bulundu:

"Bu adım, ülkenin kendi uzay tabanlı varlıklarını geliştirme ve işletmedeki teknolojik yeteneklerini ve özgüvenini gösterdiği için Türkiye'nin savunma-uzay alanında kritik bir öneme sahip.

Bu başarı, yerli uzay teknolojisi ve uzmanlığının geliştirilmesini teşvik ederek askeri uygulamalar için yabancı uydu sistemlerine olan bağımlılığı azaltarak yeni araştırma fırsatları yaratılmasını sağlayacak ve Türk savunma sanayiini güçlendirecektir."

Uzmanlar Türkiye'nin gökyüzündeki ayak izlerinin artmasının güneydeki Körfez komşularının uzay kabiliyeti arayışıyla aynı dönemde gerçekleştiğine, bu nedenle Körfez ülkelerinin Ankara'ya yönelebileceğini söylüyor.

Ali Bakır, uydu projelerinde işbirliği ve mevcut sistemlerin ortak kullanımının Körfez ülkelerinin savunma ve güvenlik ihtiyaçlarına hizmet edebileceğini kaydetti. (TR Haber)