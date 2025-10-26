  • İSTANBUL
Spor Milli güreşçimiz minderde tarih yazdı! Hakan Büyükçingil’den bronz madalya gururu!
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda Türkiye’yi serbest stil 125 kiloda temsil eden milli sporcu Hakan Büyükçingil, üstün performansıyla bronz madalya kazandı. Mücadele boyunca rakiplerine nefes aldırmayan Büyükçingil, Türkiye’ye bir kez daha gurur yaşattı.

Sırbistan’ın Novi Sad kentinde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden milli güreşçi Hakan Büyükçingil bronz madalya mücadelesinde Amerikalı rakibini 14-3 yenerek U23 Dünya üçüncüsü oldu.

Büyükçingil, turnuvada Avrupa şampiyonu Bulgar Giorgi Lyuborimov Ivanov’u 7-4, repesajda ise Mısırlı Abdelrahman Mohammed Haitham Sheyatan’ı 13-7 mağlup ederek bronz madalya maçına yükseldi.

Milli güreşçi, bronz madalya mücadelesinde Amerikalı Daniel Paul Herrera’yı mağlup ederek üçüncü oldu. 

