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Milli güreşçilere Büyükelçi Uyanık'tan destek

- Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Nevzat Uyanık ve İçişleri Müşaviri Fahrettin Şen, Dünya Güreş Şampiyonası için Kazakistan'da bulunan milli takım kafilesini ziyaret etti- Büyükelçi Uyanık:"Türk güreşinin son yıllardaki büyük çıkışını gururla takip ediyoruz"

14 Eylül 2019 Cumartesi 10:41
Milli güreşçilere Büyükelçi Uyanık'tan destek


ANKARA (AA) - Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Nevzat Uyanık ve İçişleri Müşaviri Fahrettin Şen, Dünya Güreş Şampiyonası için Kazakistan'da bulunan milli takım kafilesini ziyaret etti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Uyanık, federasyon başkanı Musa Aydın, yöneticiler, şampiyon güreşçiler Rıza Kayaalp, Metehan Başar ve Atakan Yüksel başta olmak üzere milli sporcularla bir araya geldi ve başarı dileğinde bulundu.

Ziyarette konuşan Uyanık, güreşin ata sporu olduğunu ve her zaman yanında olmaları gerektiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Türk güreşinin son yıllardaki büyük çıkışını gururla takip ediyoruz. Sizleri burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Dünya Şampiyonası'nda elde edeceğiniz başarılar sadece Türkiye'de değil, bu topraklarda yaşayan tüm Türkleri de mutlu edecektir. Allah yar ve yardımcımız olsun."

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın da ziyarette, Büyükelçi Uyanık ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, "Hedefimiz bu şampiyonada tüm olimpiyat kotalarını almak." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 10:41
  1. Dünya Güreş Şampiyonası
  2. Güreş
  3. Kazakistan
  4. Nur Sultan

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