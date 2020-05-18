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Spor

Milli güreşçilerden videolu 19 Mayıs mesajı

Yeniakit Publisher
2020-05-18 11:41:54 -
Milli güreşçilerden videolu 19 Mayıs mesajı

ANKARA (AA) - Milli güreşçiler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yayımladıkları videolu mesajlarla kutladı.

Milli sporculardan Taha Akgül, Cenk İldem ve Yasemin Adar ile Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz, videolu mesaj paylaştı.

Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, mesajında gençlere seslenerek, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi, Kurtuluş Savaşımızın başladığı gün olan 19 Mayıs'ı hep birlikte coşkuyla kutlayacağız. Genç kardeşlerim, hepimiz ülkemizin geleceğiyiz. Ülkemiz için mücadele etmeye devam ediyoruz. Hepimiz alanlarımızda, işlerimizde en iyisini yapmalıyız. Yaptığımız işte başarılı olup ülkemize hizmet etmeliyiz. Zeki, çalışkan ve ahlaklı sporcular ve gençler olarak ülkemizin geleceği için çalışmaya devam etmeliyiz. Sağlıkla kalın, sporla kalın. 19 Mayıs'ımız kutlu olsun."

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