Milli güreşçiler İspanya yolcusu Yalova'daki kamp dönemi sona eren Türkiye Genç Kadınlar Güreş Milli Takımı, Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası için yarın İspanya'ya hareket edecek



YALOVA (AA) - İspanya'da Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'na katılacak Türkiye Genç Kadınlar Güreş Milli Takımı'nın Yalova'daki kamp dönemi sona erdi. Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda 13 Mayıs'ta başlayan kampı tamamlayan milliler, İspanya'nın Pontevedra kentinde yapılacak şampiyona için yarın bu ülkeye gidecek. Milli takım teknik direktörü Murat Gençtürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonada mindere çıkmak için kampta bulunan 21 sporcudan 10'unu belirlediklerini söyledi. Çalışmaların verimli geçtiğini belirten Gençtürk, "Sakatlık yaşamadık. Avrupa Şampiyonası'nda hedefimiz bu yıl da kürsüde yer almak. Birçok sıklette madalyaya adayız. Sporcularımızın bunu başaracak gücü de bulunuyor." dedi. Türkiye Genç Kadınlar Güreş Milli Takımı, Zehra Demirhan (50 kilo), Zeynep Yetgil (53 kilo), Elvira Kamaloğlu (55 kilo), Özge Fındıkçı (57 kilo), Nurife Duman (59 kilo), Gamze Nur Adakan (62 kilo), Aslı Demir (65 kilo), Kadriye Aksoy (68 kilo), Merve Pul (72 kilo) ve Mehtap Gültekin'den (76 kilo) oluşuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.