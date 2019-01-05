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Milli güreşçi Hamit Kaplan anıldı

- Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Hamit Kaplan için mezarı başında anma töreni düzenlendi

05 Ocak 2019 Cumartesi 13:12
Milli güreşçi Hamit Kaplan anıldı


AMASYA (AA) - Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Hamit Kaplan, Amasya'nın Hamamözü ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Çorum'da 5 Ocak 1976'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Hamit Kaplan için kabri başında anma programı düzenlendi.

Amasya Vali Yardımcısı Ferhat Burakgazi, burada yaptığı konuşmada, Hamit Kaplan'ı ölümünün 43'üncü yılında rahmet ve saygıyla andıklarını dile getirdi.

Hamamözü deyince kaplıcaları ile ata sporu güreşin en iyi pehlivanlarının yetiştiği şirin bir ilçe akla geldiğini belirten Burakgazi, şunları söyledi:

"İlçemizin havasından, suyundan ve bu toprakların hamurundan Hamit Kaplan gibi çok büyük şampiyonlar çıkmış. Bu potansiyele sahip minik güreşçiler büyüklerinin izinde çalışmalarına devam ediyor. Hamit Kaplan, kazandığı başarılarla güreşe olan sevginin, tutkunun temsilcisi olarak gelecek nesle rol model olmuştur. Sayısız Türkiye, Balkan, Avrupa, dünya şampiyonluklarına olimpiyat şampiyonluğu da eklemiş, katıldığı tüm turnuvalarda başarı elde ederek ilçemizin, ilimizin ve ülkemizin ismini dünyaya duyurmuş, bizleri gururlandırmıştır."

Programa, Hamit Kaplan'ın oğlu Atilla Kaplan ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Hamamözü Kaymakam Vekili Gümüşhacıköy Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, Hamamözü Belediye Başkanı Bahattin Destebaş ile vatandaşlar katıldı.

Hamamözü ilçesinde 1934 yılında dünyaya gelen ve 21 yaşında güreşe başlayan Hamit Kaplan, spor hayatı boyunca büyük başarılara imza atmıştı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 13:12
  1. Amasya Vali Yardımcısı
  2. Ferhat Burakgazi
  3. Hamamözü
  4. Hamit Kaplan
  5. milli güreşci

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