Milli güreşçi Emine Çakmak’tan altın madalya

Azerbaycan’ın ev sahipliğinde düzenlenen 15. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF 2019) 2. gününde milli güreşçi Emine Çakmak, altın madalya kazandı.

Bakü’de düzenlenen EYOF 2019’un 2. gününde erkekler arasında serbest ve grekoromen stilde 48, 60 kilo, kadınlar 46, 49 ve 61 kiloda güreş müsabakaları gerçekleştirildi.

İlk altın madalya Emine Çakmak’tan

Emine Çakmak kadınlar 48 kilo müsabakalarında Rus ve Belaruslu rakiplerini yenerek finale yükseldi. Finalde Romanyalı rakibini Ana-Maria Pirvu’nu da yenen Çakmak, altın madalya aldı.

Azerbaycan’a şampiyon olmak için geldiğini vurgulayan Emine Çakmak, ”49 kilogramda şampiyon oldum, bayrağımı taşıdım. Çok güzel bir duygu. Gelecekteki hedeflerim Avrupa, Dünya, Olimpiyat şampiyonluğu ve hepsine adım-adım ilerlemek istiyorum” dedi.

Kadınlar 61 kiloda mücadele eden milli güreşçi Elmas Çelik, Litvanyalı rakibini yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Azerbaycanlı Marziya Sadıgova’ya yenilen Çelik bronz madalya için Rus Alina Kasabıeva ile karşılaştı. Rakibini yenilen Elmas Çelik, bronz madalya alma şansını kaybetti.

Milli güreşçilerimizden kadınlarda Elif Işkın (46 kilo), Elmas Çelik (61 kilo), erkekler serbest stilde Şükrü Körpe (48 kilo), Furkan Doğan (60 kilo), erkekler grekoromen stilde Emin Çakır (48 kilo) ve Onur Yurtada (60 kilo) rakiplerine yenilerek madalya alama şansını kaçırdı.

EYOF 2019’un ilk madalyasını dün grekoromen 45 kiloda Umut Bulut gümüş madalya ile almıştı. Milli güreşçilerimiz 2 günlük müsabakalar sonucunda 1 altın, 1 gümüş olmak üzere toplan 2 madalya kazandı.