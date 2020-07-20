Milli güreşçi Atakan Yüksel'in gözü olimpiyat madalyasında

BOLU (AA) - MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Grekoromen Güreş Milli Takımı sporcularından Atakan Yüksel, 2021 yılında düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları'nda madalya kazanma hedefiyle çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Bolu Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlıklarını sürdüren milli güreşçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mart ayında Macaristan'a olimpiyat kalifikasyon maçları için gittiklerini, müsabakaların başlamasına 1 hafta kala da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle organizasyonun ertelendiğini anımsattı.

Pandemi sürecinde yaklaşık üç ay evde kaldıklarını ve antrenman yapmaya devam ettiklerini anlatan Atakan, "Sporda siz antrenman yapmadığınız zaman, o sizi bir hafta, belki de aylarca geriye atıyor. Biz de bu pandemi sürecini nasıl olumlu hale getirebiliriz diye çalışma yaptık. Bu çerçevede kulüp, hoca ve antrenörlerimizin vermiş olduğu programları evlerimizde uyguladık. Dört dörtlük antrenman olmasa da yine de vücudumuzu korumaya çalıştık." diye konuştu.

Atakan Yüksel, Bolu'da ikinci kampa girdiklerini belirterek, aralık ayında bir Dünya Şampiyonası öngörüldüğünü, onun için hazırlandıklarını bildirdi.

Ardından Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın eleme maçlarına gireceklerini aktaran milli güreşçi, 2021 yılını olimpiyatlarla tamamlayacaklarını dile getirdi.





- "Hayallerim bir yıl daha ertelendi"





Yoğun bir çalışma temposu içerisinde hazırlıklarını vurgulayan Atakan, "Önümüzde maç olacakmış gibi çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah elimizden gelenin en iyisini yaparız. Ülkemizi, bayrağımızı, vatanımızı ve milletimizi en iyi şekilde temsil ederiz." ifadelerini kullandı.

Atakan Yüksel, hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatları sonrası sporu bırakmak olduğunu söyleyerek, "Fakat nasip olmadı ve hayallerim bir yıl daha ertelendi. Daha önce olimpiyat görmüş bir sporcuyum. Amacım olimpiyat oyunlarına gitmekten ziyade, orada madalya almak. Bu doğrultuda çalışıyorum. İlk etapta olimpiyat vizesi alıp, ardından orada ülkemi en iyi şekilde temsil edip, daha sonra da spor hayatıma nokta koymayı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Şu anda beden eğitimi öğretmenliği yaptığını anlatan milli güreşçi, "İleriye dönük bir plan henüz yapamadım. Şu anda güreş dışında bir plan yapmak istemiyorum. İnşallah olimpiyatların ardından birkaç ay dinlendikten sonra sağlıklı bir karar vereceğim." değerlendirmesinde bulundu.







